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超想脫單「通靈老師一算完」　她秒懂放棄！愣見10對離婚下場曝

▲女生出國,單身出國,女生旅行,旅行,出國,搭機。（示意圖／記者陳涵茵攝）

▲放下脫單念頭，原PO反而更享受不婚不生的生活。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，過去努力瘋狂想脫單，從化妝健身到算命無一不試，但戀情總是無疾而終。後來轉念過好自己生活，反而快樂許多。如今36歲，看著當年催婚的妹妹被「家務豬」老公搞得崩潰，身邊已婚同齡人也紛紛離婚，讓她釋懷「沒人要，也不全是壞事。」

一名女網友在Dcard表示，三年前當空服員的妹妹結婚時，總對原PO說「妳也該努力找對象結婚」，這番話深深烙印在原PO心裡，開始積極化妝、減肥、參加聯誼相親活動，就是為了想辦法認識對象，「總之，能認識異性的方式我幾乎都試過了！」

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無奈常碰到沒聊幾句，對方就以「超忙」為由，從此消失無蹤，後來原PO也嘗試各種算命，「塔羅、米卦、易經、八字、紫微斗數...真的是能算的我都算過了」，即使得到有桃花運的答案，但現實生活中，異性對象總是突然人間蒸發。

直到某次友人介紹一位通靈老師，直言原PO上輩子感情債欠得太少，所以這輩子要結婚會非常困難。此番話一出，卻意外把原PO敲醒，逐漸放下那股「一定要結婚」的焦慮，把生活主軸轉回自己。

原PO找到一份穩定工作，有假期、有規律，也開始每年安排出國旅行、上課、吃想吃的美食，生活不再被「沒對象」綁架。她說，過去因為被拒絕而自卑，現在則不再為了別人活，反而越活越快樂。

更讓她感到驚訝的是，曾經不斷催她結婚的妹妹，最近突然感嘆「不婚不生才是真正的幸福啊！」原來他們夫妻倆相處上也出現一些狀況，老公猶如一隻「家務豬」，像是妹妹因工作飛美國5天，回國後衣服還在洗衣機裡，還要用LINE提醒「曬衣服、倒垃圾、收衣服、要洗碗」，妹婿才會起身去做。更令人氣結的是，婚前兩人同居5年沒這問題，一結婚竟整個變人。

聽到妹妹的婚後人生，反而讓原PO有種釋懷的感覺，「原來，當年沒人要，不一定是壞事。」此外，原PO身邊不少同齡女生陸續離婚，有些甚至帶小孩回娘家，「據說我家附近10對離婚的夫妻，有7位男生不要小孩，也不要付撫養費、女生還要跟老公打官司，搞得女生身心俱疲。」

底下網友熱議，「人性就是羨慕自己沒有的東西啊，有小孩羨慕單身、單身羨慕已婚，哪有啥標準答案」、「妳這樣的狀態很好，至少沒有因為結婚而結婚，婚姻選對另一半真的超級重要，寧缺勿濫」、「當妳看得越通透，才會了解自己要什麼，千萬不要急」、「我跟我老公結婚不生，超級快樂～每天都像在談戀愛一樣」、「每當我想結婚生小孩，就會看一下結婚生小孩的朋友們的生活，我還是繼續過單身追星的生活好了」。

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