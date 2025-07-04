你有多容易忘東忘西、粗心大意？超準心測告訴你答案

▲你有多容易粗心大意？選出你看到的圖案一秒揭曉答案。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

「啊！我是不是忘了鎖門？」、「糟了，我把約定時間搞錯了！」在日常生活中，這樣的粗心小失誤應該每個人都經歷過，有些人很容易粗心大意、三不五時出包，也有人幾乎不犯錯、總是很仔細，每個人的「粗心程度」其實差異很大。這樣的「粗心」背後，可能跟一個人的專注力、注意力特性，甚至是思考模式或習慣有關。不妨透過日本網站《TRILL》有趣的心理測驗來測出你的「粗心指數」。

Q：請直覺回答，你覺得以下這個圖形像什麼呢？

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1、鬧鐘圖示

2、通知圖示

3、鈴鐺

4、佛像

選好了嗎？往下看解答！

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選「鬧鐘圖示」的人：粗心度80%

你覺得這個圖形像手機或鬧鐘圖示，顯示你的粗心指數高達 80%，屬於比較健忘、容易分心的類型。鬧鐘的功能是提醒時間，但換個角度看，也意味著「在鬧鐘響之前，根本記不得」。你的注意力可能比較容易被分散，常常一邊想東、一邊做西，很難專注眼前的事，結果不小心遺漏重要細節。

你腦子裡可能總是有很多想法不斷湧現，興趣也常變來變去，很容易被新鮮的事物吸引，導致工作一半就被別的東西打斷，或同時做很多事卻每件都不完整，結果就出錯或忘東忘西。建議你不要光靠記憶，試著多利用筆記本、手機提醒、待辦清單，把該做的事寫下來並打勾完成，能大幅減少遺漏的情況。

選「通知圖示」的人：粗心度40%

你覺得這像是新訊息或提醒的通知圖示，顯示你的粗心指數約40%，算是比較低的。通知雖然帶來重要訊息，但如果太多，就容易漏掉關鍵資訊。你屬於能夠計劃性地做事、踏實認真的類型，但在特別忙碌或壓力大的時候，可能也會不小心犯點小錯。

平常你能夠管理好行程和任務，把該做的事情一件件完成，但如果遇到突發狀況、臨時被塞進很多任務時，還是有可能因為沒仔細檢查或記錯細節而出錯。尤其在很忙、同時要處理很多事的時候，更應該花點時間檢視一下待辦事項，確認進度和細節。掌握自己的極限，安排合理的進度，是避免出錯的關鍵。

選「鈴鐺」的人：粗心度60%

你覺得這像是學校的鐘聲或門鈴，顯示你的粗心指數約60%，略高於一般人。鈴聲雖然能提醒你注意，但有時候卻會忘了自己本來該做什麼。你通常能掌握事情的大方向，但細節、步驟或期限很容易被忽略。

你很擅長快速抓住重點、看懂全局，但可能因為過於樂觀，覺得「應該沒問題吧」而忽略最後的確認，結果錯誤才在事後被發現。建議你在開始工作前，把需要的步驟、材料或注意事項都先列出來，貼在看得到的地方，這樣能幫助你避免遺漏。還有，預留充裕的時間，不讓自己陷入趕進度的焦慮，也能有效減少出錯。

選「佛像」的人：粗心度20%

你覺得這像是靜靜坐著、不動如山的佛像，顯示你的粗心指數僅20%，非常低。佛像象徵著平靜、專注、沉著。你是一個十分謹慎、腳踏實地的人，能夠冷靜處理事情，連細節都照顧得很好。

你做事前會先仔細準備，做完後還會再三檢查，這樣的周到和確實讓你在工作、學業、生活中都很受肯定，也贏得周圍人的信賴。不過，這種細心也是一種負擔，有時候過於追求完美，可能讓自己覺得壓力很大，或對周圍的人也不自覺地嚴格起來。建議你適時地放寬標準，學會偶爾說一句「沒關係啦」，會讓自己和別人都更輕鬆。