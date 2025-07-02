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超準心理測驗！找出你下意識的情緒地雷區

▲▼心理測驗,情緒,地雷,忍耐,壓力。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲來玩心理測驗，選圖秒測你最近在忍什麼，是怒氣？是真心話？還是太想表現自己？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在日常生活中，我們常常在不知不覺間，默默壓抑著許多情緒和需求。來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，一探潛藏在你內心深處、你自己可能都還沒察覺的「忍耐」。也許，這會是一次傾聽內心聲音的契機，快一起來玩看看。

Q：以下這個圖形，你第一眼看起來像是什麼？

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▲▼心理測驗,情緒,地雷,忍耐,壓力。（圖／翻攝自心測網站）

1、貝殼
2、握緊的拳頭
3、一串香蕉
4、鬼魂

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選「貝殼」的人，你正在壓抑「說出真心話」的渴望

如果你看到的是貝殼，代表你可能不自覺地在壓抑自己的真實想法和情緒。就像貝殼用堅硬的外殼保護脆弱的內在，你也習慣把內心藏得很深，不輕易讓人看見。

你可能特別在意他人的眼光，重視人際關係的和諧，所以一旦意見不合或情緒湧現時，總是選擇壓下來、裝作若無其事。明明心裡想說「其實我不這麼想」，卻還是微笑以對。

但真誠地表達感受，其實是建立親密關係的重要一環。即使只是一步一步地練習說出心聲，也會讓你感到更輕鬆自在。願意傾聽你心聲的人，其實就在你身邊等著你開口。

選「握緊的拳頭」的人，你正在壓抑「憤怒與不滿」

如果你看到的是握拳，那麼你可能正在無意識地壓抑著憤怒、不滿等負面情緒。就像那緊握的拳頭一樣，你心裡的壓力與情緒正被牢牢控制著，無法釋放。

你或許相信「生氣是不好的行為」，因此選擇忍耐，即使遇到不合理的狀況也不輕易表達憤怒。久而久之，這些情緒就累積在心中，成為隱形的壓力來源。

其實，憤怒和不滿都是人類自然的情緒，不該一味壓抑。最重要的是先承認自己有這樣的感受，再找值得信賴的對象傾訴，讓內心的壓力獲得釋放與紓解。

選「一串香蕉」的人，你正在壓抑「展現自我的渴望」

如果你覺得這像一串香蕉，可能代表你內心其實有一個很想展現的自己，卻因為種種原因而壓抑住了那股衝動。就像香蕉必須剝開外皮才看得見裡面，你也尚未完全展露真正的自己。

你也許過度迎合他人的期待，或是害怕出風頭、不想成為注目焦點，因此選擇隱藏自己的獨特個性與想法。久而久之，這可能會讓你覺得生活有點無趣，甚至對自我存在感感到迷惘。

但「做自己」絕不是任性，而是一種對生命的尊重。從小事開始，例如換一種穿搭、說出你真正的興趣，逐步踏出自我展現的第一步，會讓你活得更自在、更有自信。

選「鬼魂」的人，你正在壓抑「那些看似微不足道的小情緒」

如果你看到的是鬼魂，代表你可能壓抑著日常生活中那些細微卻持續的小煩惱。像是實體模糊的鬼魂一樣，這些感受不明顯，卻總在心裡盤旋不去。

你習慣告訴自己：「沒什麼啦，不值得計較」、「這種小事就算了」，於是一次又一次把不舒服的情緒吞下肚，表面看似沒事，但其實這些小忍耐早已在心中累積成重擔。

與其忽略，不如試著去關注這些微小的不滿，例如一件讓你煩躁的小事、一個讓你悶悶不樂的時刻。哪怕只是意識到它的存在，都是讓心理變得更通透、更舒服的第一步。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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