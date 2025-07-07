擦餐桌左右來回清潔錯了？　專業人士教兩步驟正確做法

▲擦拭餐桌若方法不當，乍看以為擦乾淨了，其實是越擦越髒，適得其反。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／綜合報導

擦拭餐桌看似簡單，但隨手擦一擦真的就乾淨了嗎？曾在知名飯店和餐廳擔任清潔人員的專業整理收納顧問伊藤まき提醒，如果方法不正確，不只清潔效果大打折扣，還可能越擦越髒，特別是在高溫潮濕的季節，細菌短時間內就會大量滋生，增加食物中毒等風險，因此更需要留意擦拭細節。她也分享了正確擦拭餐桌的技巧與清潔重點。

據日媒《Hint-Pot》報導，伊藤まき指出，擦拭餐桌最基本的原則是「濕抹布加乾抹布兩步驟」。許多人擦完桌子後，會放著等自然風乾，但不同材質的桌面，水分可能滲透進去，導致褪色或發霉，她建議，先用濕抹布去除髒污，再用乾抹布徹底擦乾，避免水分殘留，若使用超細纖維布，能更有效沾附髒污，也比較不容易留下水痕。

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擦拭方向也有小技巧。很多人習慣左右來回擦拭，但這其實是NG做法。伊藤まき說，應該要朝同一個方向進行，從桌子內側往外，或由右往左，像是把髒污集中推送到一側，才能避免反覆沾染。此外，桌邊和桌角常常被忽略，是清潔死角，要特別留意清理。

不同桌材也有不同注意事項。上油的木製餐桌需使用擰乾的抹布擦拭，以免留下水漬或造成變色，同時不宜使用酒精或除菌噴霧，否則可能損傷表面；一般的美耐板餐桌因為清潔保養較簡單，用清水擦拭即可，若有頑固汙漬，可用專用海綿輕擦，避免用力摩擦，以免刮傷；玻璃餐桌則容易看出指紋和污漬，可先噴上酒精，再用乾的超細纖維布擦拭，就能維持乾淨透明。