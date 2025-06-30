溪口鄉美南村清潔大作戰　綠美化展現全民參與行動力

▲▼ 溪口鄉美南村清掃總動員，邁向永續宜居新里程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局持續推動「庄內就是咱ㄟ厝內」清淨家園計畫，並結合各鄉鎮市公所舉辦「村里清潔大作戰」，環保局今26日上午與溪口鄉公所於美南村慶昇長照美南C站廣場展開清掃行動，動員鄉公所、村民與志義工共50人，清理街道長度達2公里，清理垃圾、廢樹枝約8.24公噸，綠美化1處，展現全民參與的行動力。

美南村「村里清潔大作戰」重點清理村內長期髒亂的空地，包含道路清掃、清除空地雜草及孳清積水容器等作業，未來更將透過定期掃除及社區合作，塑造健康、安全、宜居的村落環境，也為降低病媒蚊孳生機會，在這次清掃後特別納入「環境消毒」，全面預防病媒蚊孳生。

環保局長張輝川表示，嘉義縣政府積極推動「庄內就是咱ㄟ厝內」，強調社區就是我們共同的家，讓清淨環境從村里出發，擴展至整個嘉義縣，清掃行動不僅是一次環境整治，更是凝聚社區向心力的重要契機。

環保局指出，此次美南村有進行空地雜草清除作業，特別提醒非農業用地（如公園、社區空地或道路）一律禁止使用除草劑，若不當使用將違反《農藥管理法》等相關規定，並可能遭開罰。

除草劑不僅會破壞土壤微生物，影響生態與生物多樣性，長期累積也有害人體健康，呼籲民眾能持續關心、主動參與社區環境維護，將愛護環境的精神落實在日常生活中。