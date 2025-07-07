丹娜絲夜襲登陸　台鐵：西部幹線、3支線7日中午前停駛

▲台鐵西部幹線、3支線明早前停駛。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

受到中度颱風丹娜絲影響，台鐵宣布，今（7）日上午12點以前，除西部幹線的對號列車與三條支線列車暫停行駛外，其餘班次維持正常營運。此外，「藍皮解憂號」5898、5899次與觀光列車第1、2次班次，將全面停駛一日。

台鐵指出，因氣象署發布陸上颱風警報，根據最新天氣研判，今（7）日上午12點以前，對號列車中僅西部幹線（基隆至潮州）全線停駛；其餘如南迴線（新左營至台東）、台東線（台東至花蓮）仍維持正常，北迴線（樹林至花蓮）則將視風雨狀況機動調整行車。

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在區間車與區間快車部分，今（7）日上午12點以前，平溪、深澳、內灣及集集線將暫停服務；而基隆至新竹、嘉義至潮州至台東區段、六家線與沙崙線則不受影響，照常行駛；新竹至嘉義、樹林至花蓮至台東等區段，也將視天候狀況彈性調整。

台鐵強調，「藍皮解憂號」5898與5899次列車，連同觀光列車第1與第2班次，均停駛一天。另指出，目前受颱風影響的停駛區間，需待風雨減弱、完成路線與電力系統檢查修復後，才會分批恢復行駛。

關於中午12點之後的列車行駛規劃，台鐵預計將於今（7）日上午8點30分，依據最新颱風動態另行發布說明。針對退票機制，凡於海上警報發布日至解除日間所購車票，旅客可於乘車日起一年內持未使用車票至各站辦理退票，免收手續費。