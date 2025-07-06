台人6月被騙走89億！全台「1縣市」財損最多　詐騙手法前5名曝光

▲6月財產損失金額超過89億元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，6月的詐騙案件受理數達1萬6388件，財產損失金額超過89億元。詐騙手法有很多，《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出6月的詐騙數據，以及詐騙手法前5名。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台6月詐騙財損達89億1509.1萬元，較5月多了1億8541.3萬元。根據數據，每十萬人財損最多的縣市為嘉義市，財損金額增加最多的縣市則為桃園市，6月被騙走10億4617.1萬元，比5月的8億8041.3萬元，多出了1億6575.8萬元。

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數據還指出，6月的詐騙案件受理數共1萬6388件，較5月多出385件。每十萬人受理最多的縣市為新竹市，而受理數增加最多的縣市，則為新北市，6月有2741件，較5月的2647件，多出了94件。

詐騙手法有很多，若按照財損金額來排列，6月的前5名依序為假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、假檢警詐騙、假交友（徵婚詐財）詐騙、假買家騙買家詐騙。

詐騙手法 案件數（件） 財產損失金額（元） 假投資詐騙 3194 45億8909萬 假交友（投資詐財）詐騙 1234 14億7116.2萬 假檢警詐騙 618 12億3342.1萬 假交友（徵婚詐財）詐騙 961 3億1893.3萬 假買家騙買家詐騙 1270 1億3939.8萬

假投資詐騙有3194件，財產損失金額45億8909萬元；假交友（投資詐財）詐騙有1234件，財產損失金額14億7116.2萬元；假檢警詐騙有618件，財產損失金額12億3342.1萬元；假交友（徵婚詐財）詐騙有961件，財產損失金額3億1893.3萬元；假買家騙買家詐騙有1270件，財產損失金額1億3939.8萬元。

針對詐騙手法第一名的「假投資詐騙」，「165打詐儀錶板」提醒，詐騙者常會透過「穩賺不賠」、「致富機會」等詞，吸引民眾聯繫；再來就會透過APP、假名人等引人進假群組；然後他們可能會誘騙民眾面交、匯款，或提供假投資APP來顯示獲益假象；最後，待民眾受騙，則會發現自己遭退群、帳號消失，而錢已討不回，因此民眾一定要提高警覺心。