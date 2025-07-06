　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人6月被騙走89億！全台「1縣市」財損最多　詐騙手法前5名曝光

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲6月財產損失金額超過89億元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，6月的詐騙案件受理數達1萬6388件，財產損失金額超過89億元。詐騙手法有很多，《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出6月的詐騙數據，以及詐騙手法前5名。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台6月詐騙財損達89億1509.1萬元，較5月多了1億8541.3萬元。根據數據，每十萬人財損最多的縣市為嘉義市，財損金額增加最多的縣市則為桃園市，6月被騙走10億4617.1萬元，比5月的8億8041.3萬元，多出了1億6575.8萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

數據還指出，6月的詐騙案件受理數共1萬6388件，較5月多出385件。每十萬人受理最多的縣市為新竹市，而受理數增加最多的縣市，則為新北市，6月有2741件，較5月的2647件，多出了94件。

詐騙手法有很多，若按照財損金額來排列，6月的前5名依序為假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、假檢警詐騙、假交友（徵婚詐財）詐騙、假買家騙買家詐騙。

詐騙手法 案件數（件） 財產損失金額（元）
假投資詐騙 3194 45億8909萬
假交友（投資詐財）詐騙 1234 14億7116.2萬
假檢警詐騙 618 12億3342.1萬
假交友（徵婚詐財）詐騙 961 3億1893.3萬
假買家騙買家詐騙 1270 1億3939.8萬

假投資詐騙有3194件，財產損失金額45億8909萬元；假交友（投資詐財）詐騙有1234件，財產損失金額14億7116.2萬元；假檢警詐騙有618件，財產損失金額12億3342.1萬元；假交友（徵婚詐財）詐騙有961件，財產損失金額3億1893.3萬元；假買家騙買家詐騙有1270件，財產損失金額1億3939.8萬元。

針對詐騙手法第一名的「假投資詐騙」，「165打詐儀錶板」提醒，詐騙者常會透過「穩賺不賠」、「致富機會」等詞，吸引民眾聯繫；再來就會透過APP、假名人等引人進假群組；然後他們可能會誘騙民眾面交、匯款，或提供假投資APP來顯示獲益假象；最後，待民眾受騙，則會發現自己遭退群、帳號消失，而錢已討不回，因此民眾一定要提高警覺心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最美三級片女神近照曝！前任2男友都是大咖…秘嫁加拿大
人氣韓式品牌連關2間店！　全台剩1家
「27女童被沖走」美洪災震驚國際　林義傑痛心揭台灣危機
OL大阪世博「掀裙露底褲」拍不雅片！　網公審轟：國恥
快訊／日6分鐘連2強震！　氣象廳開記者會
丹娜絲即將開眼！　鄭明典：眼牆雲系環繞已超過半圈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

除籍航空器滯留機場占位　停留費即起皆採國際線收費

「1甜品」能助減重！醫曝「不用運動節食」：一碗就能燃脂

台中饕客注意！日料鮨真進駐清新溫泉　藝人愛店推金箔海膽冰淇淋

丹娜絲即將開眼　鄭明典：眼牆雲系環繞已超過半圈

極罕見走法「丹娜絲少了護國神山破壞」　粉專急喊：加劇威脅

台人6月被騙走89億！全台「1縣市」財損最多　詐騙手法前5名曝光

風雨還沒到！高雄百貨公司正常營業　逛街人潮湧現

7/5末日還沒完？打臉作者甩鍋　網驚揪書中1細節「要恐慌整個7月」

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

除籍航空器滯留機場占位　停留費即起皆採國際線收費

「1甜品」能助減重！醫曝「不用運動節食」：一碗就能燃脂

台中饕客注意！日料鮨真進駐清新溫泉　藝人愛店推金箔海膽冰淇淋

丹娜絲即將開眼　鄭明典：眼牆雲系環繞已超過半圈

極罕見走法「丹娜絲少了護國神山破壞」　粉專急喊：加劇威脅

台人6月被騙走89億！全台「1縣市」財損最多　詐騙手法前5名曝光

風雨還沒到！高雄百貨公司正常營業　逛街人潮湧現

7/5末日還沒完？打臉作者甩鍋　網驚揪書中1細節「要恐慌整個7月」

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

民進黨大動員屏東人赴台東挺罷免　吳宗憲轟：防颱放一邊？

性侵少女失敗「害她溺死」　陸男「改判死刑」上月伏法

16歲少年當車手…沒拿到報酬就被逮　法官判父要連帶賠1千萬

飛機誤闖川普高球俱樂部空域　美軍出動F-16升空攔截

香港最美三級片女神近照曝！前任2男友都是大咖男星…秘嫁加拿大

2大咖男星誤信災難警告！「赴公園對看超無奈」　來源人早忘了

5千碗免費芒果冰爽翻新營！　黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

以色列鐵穹破功？英媒曝伊朗飛彈「命中5處軍事設施」：不只炸民宅

AcQUA源少年合體開唱逼哭粉！　「見台下1幕」全員激動忍淚

美股居高思危　美銀王牌分析師：貪婪比恐懼更難克服

李康生誤偷海膽後奪獎　自嘲「膽也不敢嘗了」

生活熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

丹娜絲7/6停班課一覽！6縣市今颱風假

快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

「養老乃瀧」為何倒光光？　2原因釀悲劇

丹娜絲鬼轉削邊北上！2天雷雨彈猛砸3地

丹娜絲今加速可能登陸　警報將擴全台

男被宣判罹腸癌「腫瘤塞住」只問醫：能出院？我要去上班

更多熱門

相關新聞

阿公單身22年！砸5萬買「矽膠娃娃」遭詐騙

阿公單身22年！砸5萬買「矽膠娃娃」遭詐騙

泰國烏隆他尼府一名70歲男子Tony（化名）在臉書上看到一則「高級情趣矽膠娃娃」的廣告，不堪長年寂寞的他，決定砸下5.1萬泰銖（約新台幣4.5萬元），訂購這款矽膠娃娃，當作自己「餘生的摯愛」。然而他苦苦等候多日，卻始終沒有收到心愛的娃娃，才赫然發現自己遭到詐騙。

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

基隆女投資被騙光積蓄輕生亡！家屬求重判

基隆女投資被騙光積蓄輕生亡！家屬求重判

王妹想報警被母姊擋下　就怕黑道上門

王妹想報警被母姊擋下　就怕黑道上門

團購主恐嚇「殺人砸店」害1家5口冤死

團購主恐嚇「殺人砸店」害1家5口冤死

關鍵字：

詐騙165打詐儀錶板假投資詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

曾志偉與女星合照姿勢惹議

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

愛妻罹癌過世！狼父「獸性大發」性侵小女兒

林岳谷無緣挑戰紀錄　鋒總認了沒注意

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面