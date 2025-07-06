台中饕客注意！日料鮨真進駐清新溫泉　藝人愛店推金箔海膽冰淇淋

▲以提供「私廚到府」Omakase體驗的高端無菜單料理品牌的「鮨真日本料理」宣布進駐台中清新溫泉飯店1樓，由日籍主廚坐鎮。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

以提供「私廚到府」Omakase體驗的高端無菜單料理品牌的「鮨真日本料理」宣布進駐台中清新溫泉飯店1樓，將原本僅提供到府服務的尊榮體驗，首次擴展至飯店內用空間，也為台中餐飲市場注入新亮點。位在精明商圈，包括玖壹壹、高爾宣等知名藝人愛店的精誠壹山則推出限量「金箔海膽冰淇淋」搶客。

業者表示，秉持品牌「預約制、私密、細緻」的核心精神，由日籍主廚親自掌舵。每日挑選日本漁港直送頂級海鮮與台灣當季食材，以職人技法精心呈現每道料理。

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▲鮨真日本料理現推出夏季新菜單。（圖／記者游瓊華攝）



鮨真日本料理現推出夏季新菜單，包括醬燒鰻魚生春捲、季節貝類佐特製醬汁、柿餅燒、精選握壽司五貫、炸鮪魚三明治等等都入列，現在試營運期間提供兩段餐期體驗：午餐每位1880元起、晚餐4600元起。

▲位在精明商圈的精誠壹山則推出限量「金箔海膽冰淇淋」。（圖／記者游瓊華攝）



另外，位在精明商圈，包括玖壹壹、高爾宣等知名藝人愛店的精誠壹山則推出限量「金箔海膽冰淇淋」。餐廳業者表示，北海道海膽本身擁有獨特的鮮甜與濃郁奶香，入口即化的質地宛如大自然的黃金奶油，每一口都彷彿能感受到海洋深處的純粹與奔放，搭配壽司醋飯讓味蕾感受到鹹甜交織的絕妙平衡。