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豐原1家5口命案關鍵人物　李女否認詐欺「筆錄做一半要求就醫」

▲▼李女到當鋪要找王家姊妹 李女樣貌曝光。（圖／許權毅翻攝)

▲圖為李女到當鋪要找王家姊妹，但面對警方詢問她一概否認。（圖／許權毅翻攝)

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區一家5口疑因遭投資詐騙欠下大筆債務輕生，引發社會沉痛的關注。據悉，當中被視為關鍵人物的李姓團購主製作筆錄時並不配合，多次要求就醫，警方也帶她前往醫院；但面對警方詢問以及其他被害人、證人指控，李女一概否認，僅強調「沒有詐欺、沒有犯罪、僅幫投資獲利。」

台中地檢署表示，警方7月4日持搜索票，兵分二路進行搜索，即時保全涉案證據，並通知45歲的李姓團主以及35歲的張姓美容院同學等2名犯嫌到案說明。檢察官於7月4日夜間複訊張女之後，以其涉犯刑法詐欺取財罪嫌，諭知限制住居。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

李女6日以15萬元交保 。（圖／記者許權毅攝）

地檢署指出，李女7月4日、5日接受警方調查，多次因身體不適由警方陪同就醫治療，7月5日晚間完成警詢到地檢署複訊，檢察官漏夜訊問至6日凌晨，認李女涉犯刑法之詐欺取財等罪嫌，諭知交保新台幣15萬元，並限制出境、出海。

另外，昨天上午，承辦檢察官再率同專案小組前往王家居所實地勘查，全面檢視現場遺留事證，並指示專案小組掌握全案鑑識、分析之速度及進度。

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