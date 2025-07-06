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鷹爸籲正藍軍歸隊：忠貞愛國哪裡有錯？　國民黨對我們如白色恐怖

▲▼鷹爸徐柏岳、張茂楠呼籲正藍軍歸隊。（圖／罷團「山除薇害」提供）

▲鷹爸徐柏岳、張茂楠呼籲正藍軍歸隊。（圖／罷團「山除薇害」提供）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免將邁入三階投票，罷團力拼催出更多罷免同意票，「鷹爸」徐柏岳今（6日）與罷團掃街時呼籲正藍軍站出來投票，剿匪滅共，讓國民黨重新開始。他強調，現在正藍軍遭受的待遇如同白色恐怖，忠貞愛國哪裡有錯？

「鷹爸」徐柏岳今日上午與罷團山除薇害、民進黨台北市黨部主委張茂楠和台北市議員張文潔前往南京東路市場掃街、宣講，呼籲正藍軍站出來。鷹爸強調，正藍軍就是愛中華民國、把中華民國當祖國的，若無則不配稱為正藍軍。

鷹爸提及，軍校同學有60、70%是閩南、客家籍，但現在卻不敢承認自己的祖國，反而跟高金素梅一樣，認為原住民是中國人；但自己當時受的教育很簡單，拿中華民國護照、身分證和鈔票硬幣，「我就是中華民國的台灣人」，因此正藍軍是認同中華民國在台灣的這群人，「我們不跟你們走紅」。他也批評國民黨對待黨員方式極其惡劣、兇殘，希望國民黨有人出來讓黨恢復正常。

張茂楠則說，北松山有很多反共軍人居住，軍人目標就是保衛台灣，呼籲所有當過軍人的人，拿出正義感守護、捍衛台灣，而最佳、最具體方式就是「藍軍歸隊。藍軍要了解，守護對象是台灣，不是中國。中國是敵對國家，蔣中正、蔣經國都反共，為何現在朱立倫、馬英九親共？請大家用睿智頭腦，醒醒吧，支持台灣、捍衛台灣，藍軍歸隊、守護台灣、反共護台。

針對民生社區狀況，志工表示，從剛開始大家不願表態，到現在越來越多民眾站出來。罷團在街頭時，很多民眾驕傲地告訴罷團，自己會拉很多票、好好保護台灣，「我們是一般民眾，沒有藍綠政黨分別，我們都是愛台灣的人」。

志工提及，曾有位藍軍阿伯說，自己曾經反共，在八二三砲戰時認真反共，但那些失去生命、為台努力的人到底算什麼？生命就這樣被國民黨忽略，「他們已經不再反共了」，他更激動到落淚，為失去生命的弟兄感到不值得，「我們保護了台灣，可是卻受到這樣的對待」。

「這次正藍軍遭受的待遇，就像白色恐怖一樣」，鷹爸說，反共居然被打壓、抄家、抹黑，自己有40年黨齡，只是站出來反共，馬上被說利用愛國心。現在年輕人沒經歷過白色恐怖，這時國民黨又示範一次給你們看，「我們忠貞愛國哪裡有錯？忠貞愛國到最後就是被警總抓嗎？」726就是抗暴、下架國民黨最好時刻，國民黨要好，726正藍軍就要投出罷免票，剿匪滅共，讓國民黨重新開始。

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