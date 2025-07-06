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陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求儘速協商

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸民6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，並強調對兩岸同胞都有利。對此，陸委會表達強烈遺憾，要求陸方儘速透過既有機制協商，並反問，「W121非兩岸航路，何來便利兩岸人員往來之說？」

陸委會提到，有關M503航路及其銜接的W121、W122 及 W123 三條航路的運行，兩岸雙方曾於104年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6海浬，三條銜接航路的啟用需經雙方溝通。

陸委會指出，陸方迄今已三度片面違反共識，完全不尊重雙方共識及臺灣民意，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安，「陸委會表達強烈遺憾，並要求陸方儘速透過既有機制與我方協商。」

陸委會說，陸方宣稱W121航路的啟用是為緩解航路壓力，提升運行效率，保障飛安，便利兩岸人員往來等，「但陸方國際航空旅運人數尚未恢復到疫前水準，W121也非兩岸航路，何來便利兩岸人員往來之說？相關說法顯不具正當性。」

陸委會還說，當前兩岸及亞太情勢複雜，陸方片面作為將升高區域情勢，各方均不樂見，呼籲陸方停止相關作為。

▼M503航線示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲▼M503航線。（圖／ETtoday資料照）

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