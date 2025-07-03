iPhone挑戰專業攝影機？蘋果專利曝光　未來影像畫質將直逼電影級

▲知名爆料者先前釋出iPhone 17 Pro模擬圖。（圖／X@majinbuofficial）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近期一項公開專利揭示其研發中的下一代影像感測器技術，或將帶來高達20檔動態範圍（Dynamic Range） 的影像處理能力，逼近甚至超越人眼可辨識的亮度層次，被外媒形容為「潛在顛覆攝影領域的突破」。

根據專利《具備高動態範圍與低雜訊的堆疊像素影像感測器》，蘋果設計出一種堆疊式感測器架構，結合感光與邏輯處理雙層晶片，達成1,048,576:1的對比度，也就是所謂「20 stops」的動態範圍。這意味著在單一畫面中能同時捕捉極亮與極暗細節而不失真，甚至優於現今高階電影攝影機如ARRI ALEXA 35。

目前市售的iPhone 15 Pro Max在 CineD測試中僅達到約11至13 stops的動態範圍。即便經過強大雜訊處理，其曝光寬容度仍落後主流APS-C或全片幅相機2至3檔，與Alexa 35相比更差了7 stops。

專利中提到的20 stops水準，若真能實現，將足以挑戰主流相機龍頭Sony、Canon與RED所使用的專業感測器。



專利中提及的創新架構包括：

堆疊式晶片：上層為感光元件，下層為邏輯處理晶片

LOFIC電荷儲存設計：單一像素能根據場景亮度分別儲存多層級訊號

即時熱雜訊消除電路：每個像素內建即時計算與補償，降低雜訊依賴後製修復

三電晶體像素架構（3T）：與一般專業用的4T結構相比，實現更簡化但高效能的設計

這些設計不僅強化動態範圍，也讓影像雜訊在感測器層級即被處理，有機會大幅減少後製成本與處理時間。

目前iPhone相機感測器主要由Sony提供，此次專利顯示蘋果有意從晶片層開始自研感測器技術。若這項技術得以量產，蘋果或將在以下領域取得領先：

◆iPhone 17 Pro系列提供「電影級HDR」錄影體驗

◆Apple Vision Pro等AR/VR裝置獲得更真實視覺呈現

◆未來開發獨立相機產品線，挑戰Sony與Canon市場

專利提出的影像感測技術，也可能為蘋果進軍專業影像領域鋪路，例如提升AR / VR畫質、串流影音的HDR效果，甚至應用於電影拍攝。

儘管專利內容令人興奮，仍須強調這不代表該技術將一定出現在近期產品中。蘋果過去亦曾申請大量未實現的技術專利，真實應用仍需經過製程、良率、功耗等多方面驗證。不過，從蘋果擴展自家晶片設計的方向來看，這項技術無疑再次彰顯其從SoC（系統晶片）整合至感測器層的野心，未來值得持續關注。