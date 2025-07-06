5大速食店「國際炸雞日」優惠包　21風味館、三商炸雞買1送1

▲國際炸雞日優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今（6）日為「國際炸雞日」，《ETtoday新聞雲》整理5大速食店最新炸雞優惠，包括21風味館、拿坡里、三商炸雞通通有買1送1，還有肯德基5塊雞桶限時特價299元，小確幸一次收。

▲三商炸雞祭出炸雞買5送6。

●肯德基

肯德基即日起祭出「5塊雞桶」限時特價299元，換算下來，每塊炸雞不到60元。

●頂呱呱

頂呱呱今（6）日祭出限時1天「A+B超值組合168元」，A區有「辣味1號（辣味炸雞1塊+辣味雞翅1隻）」、「原味2號（呱呱包1顆+原味炸雞1塊）」、「老饕3號（原味雞腿1隻+雞脖子1份）」任選一，搭配B區有「阿勇雞塊6塊+35飲品1杯」、「波浪薯條1份+35飲品1杯」、「地瓜薯條1份+35飲品1杯」任選一，特價只要168元，桃園機場門市不適用。

●21風味館（21PLUS）

21風味館全門市即日起至7月8日祭出「買1送1」優惠，只要購買香脆炸雞桶（5入）就送植物肉雞塊10塊，特價288元。

●三商炸雞

三商炸雞全門市即日起至7月16日祭出「2大限時優惠」，包括「炸雞買5送6」，凡外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，特價333元，且贈送的腿排桶開放原味或辣味任選，以及超人氣「唰嘴無骨雞塊買1送1」。

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至7月16日祭出「2大買1送1優惠」，凡外帶、內用「大披薩」或「6塊炸雞」即送「酥炸三角骨」1桶，特價390元。三角骨是裹上薄粉後現點現炸，口感外酥內彈，深受不少饕客喜愛，此次活動期間只送不賣。