周末限定「披薩優惠」懶人包　必勝客半價、拿坡里送三角骨

▲周末限定最新披薩優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末揪團狂歡！3大速食店祭出最新「披薩優惠」，不僅有韓風炸雞火山披薩、雙拼口味通通下殺半價，還有買披薩就送整桶酥炸三角骨，小確幸一次看。

▲達美樂最新「韓風炸雞火山披薩」下殺半價。

●必勝客

必勝客本周末（7月5日、7月6日）祭出「外帶單點大比薩半價」優惠，一共16種口味任選，最低277元就能吃到大比薩1個。

優惠口味有「松露干貝鮮蝦起司」、「法式海陸盛宴」、「泰式檸檬椒麻豬」、「經典費城起司牛肉」、「金沙黃金脆雞」、「BBQ黃金嫩雞」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」、「雙拼比薩-海陸總動員」、「香濃蒜香海鮮」、「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「義式培根黃金薯」、「黃金咖哩海鮮」、「四小福」、「日式照燒雞」、「雙層美式臘腸」、「夏威夷」。

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至7月16日祭出「買1送1」限定優惠，凡外帶、內用「大披薩」即送「酥炸三角骨」1桶，特價390元。

●達美樂

達美樂即日起祭出一系列最新限定優惠，包括「招牌系列披薩299元」，優惠口味有「超級美國」、「小農田園鮮蔬」、「超級墨西哥」、「金鑽夏威夷」、「BBQ雞肉」、「照燒花枝」、「超級豪華」、「龍蝦舞沙拉」、「招牌海鮮四喜」、「招牌四喜」共10種，提醒部分門市不適用此優惠。

另外，還有「火山系列披薩半價」，包括最新韓風炸雞火山披薩下殺只要499元，以及「外帶巨無霸披薩／大披薩／小披薩半價」、「外送買大送小」等好康。