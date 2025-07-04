豐原1家5口遭詐輕生　黃珊珊嘆打詐無力：政府真有決心保護人民？

記者郭運興／台北報導

台中市豐原區一家五口輕生命案，疑似遭受「代購黃金」詐騙手法，被逼上絕路。對此，民眾黨立委黃珊珊今（4日）表示，打詐2.0專法在一年前三讀通過，當時說得斬釘截鐵，但一年過去了，看到的不是案件減少而是手段變本加厲，政府要打詐，卻越打越無力。她強調，今天民眾黨要求行政院長親自報告「打詐2.0行動綱領」成效，一場詐騙案可能毀掉一個家庭，而制度的延遲與錯誤，正讓更多人陷入深淵，這樣的政府真有決心保護人民？

黃珊珊表示，台中豐原發生一家五口的悲劇，結束生命的背後，是詐騙逼得人民走上絕路。當詐騙已不只是「騙你的錢」而已，還逼你拿房子去抵押、叫你貸款買車、讓你傾家蕩產，台灣現在的制度，到底是要保護誰？

黃珊珊表示，打詐2.0專法在一年前三讀通過，成立專案辦公室、編列預算、舉辦宣導活動，當時說得斬釘截鐵，承諾要遏止詐騙。但一年過去了，看到的不是案件減少而是騙術升級、手段變本加厲，甚至利用「地面融資」進行二次詐騙，政府要打詐，卻越打越無力。

黃珊珊指出，《詐欺犯罪危害防制條例》第47條原本明定，詐騙集團若繳交犯罪所得、補償被害人，得減輕刑責。立法原意很清楚是「優先補償被害人」，但從地方法院到最高法院見解不一，出現有車手說我收到的跑腿費只有3000$，只要拿出這3000$「補償」，法院就認定已符合條件而減刑。一年下來，這樣的案件層出不窮，立法的精神被打折，對詐騙者卻輕輕放下。

黃珊珊提到，今天民眾黨要求行政院長親自到立法院來報告「打詐2.0行動綱領」的執行成效，因為這才是人民生命與財產的保障。

最後，黃珊珊強調，一場詐騙案可能毀掉一個人、一個家庭，而制度的延遲與錯誤，正在讓更多人陷入無助深淵，這樣的政府真的有決心保護人民嗎？

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▼民眾黨立委黃珊珊。（圖／立院民眾黨團提供）