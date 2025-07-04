黃國昌轟綠亂抹紅　沈伯洋1分鐘狂舉8例電爆「這叫沒證據？」

▲民進黨立委沈伯洋狂舉8例回擊黃國昌「沒證據就抹紅」，在網上引發熱議。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨立法院黨團4日提案，國安會秘書長吳釗燮任外交部長期間，其秘書何仁傑涉入共諜案，洩漏外交機密、打擊國安，建請立院決議要求吳釗燮下台負責。民眾黨主席黃國昌痛批，民進黨整天在沒證據的情況下抹紅別人。對此，民進黨立委沈伯洋當場花1分鐘舉例回嗆，引發網友熱議。

民眾黨團提案要求吳釗燮下台，藍白挾人數優勢，提案逕付二讀並交付協商。黃國昌在發言時表示，民進黨一天到晚在沒有證據的情況下，指著別人鼻子說「你是中共同路人」，實情是民進黨自己拿納稅人的錢在養共諜。

對此，沈伯洋當即反問「什麼叫做沒有證據？」隨後開始舉例「民眾黨裡面的人跑到中國參加海峽相關的論壇，這叫沒有證據嗎？」、「新黨跟統促黨的人一堆在民眾黨，這叫沒有證據嗎？」、「國民黨團總召傅崐萁帶著一群立委到中國握手，到香港時還讓自己的人被抓走，這叫做沒有證據嗎？」

沈伯洋還砲轟，「你們（藍白）擋國安法案擋了400多次，這叫做沒有證據嗎？」、「你們今天做了離島建設條例，想要讓金門馬祖以後變成一國兩制的示範區，這叫做沒有證據嗎？」、「你們提出六改四，提出了3次，要來開放大量的中國移民，這叫做沒有證據嗎？」、「把台灣跟中國之間的爭執還有戰爭，定義成『內戰』的關係，這叫做沒有證據嗎？」、「你們在院會時擋國防預算，這叫做沒有證據嗎？」

另外，沈伯洋也反問，針對海巡、資安、國防儲備的1500億元特別條例，藍白立委把預算砍到零，「這叫做沒有危害國防、沒有危害國安的證據嗎？」、「證據那麼多欸」。

許多網友看完紛紛拍手叫好，「屌打黃國昌」、「大罷免大成功」、「以為大聲就贏，結果被輾壓」、「每次提出證據，草就會開始轉移話題」、「不意外，草都已經說要投誠解放軍了」。不過，也有人不以為然，「所以證據在哪？這些不就個人解讀嗎？」、「大家在意的是雙標好嗎」掀起熱議。