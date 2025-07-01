4無頭屍懸吊示眾！墨西哥販毒集團鬥爭20死　多人有槍傷

▲墨西哥一座橋發現20具屍體，多人遭斬首。圖為國民警衛隊巡邏。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）首府6月30日一座橋發現20具屍體，多人遭斬首，4具無頭屍被懸掛在橋上，頭顱塞進袋內。所有遺體都有槍傷痕跡，當局表示，這與當地販毒集團派系暴力活動有關。

美聯社、CBS新聞等報導，西納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）兩大派系「矮子幫」（Los Chapitos）與「拉瑪伊薩」（La Mayiza）去年爆發血腥權力鬥爭之後，首府古里亞坎（Culiacan）淪為販毒集團暴力活動中心點，天天都能見到橫屍街頭的景象，房屋滿是彈孔、商家關門，學校也經常停課。

錫那羅亞州檢方6月30日表示，在通往城外的橋上有4具懸掛的無頭屍，這些死者的頭顱被裝入塑膠袋後棄置附近。在同一條路上，還有其他16名身上有槍傷的男性死者，這些人的屍體被放置在廢棄車輛裡面，其中一人遭斬首。據信屍體上有販毒集團留下的訊息。

錫那羅亞州政府發言人卡斯特羅（Feliciano Castro）譴責這起暴力殺戮事件，當局必須重新檢視打擊組織犯罪的策略，「軍隊與警察正在共同努力，重建錫那羅亞州的全面和平」。

▲今年5月，古里亞坎路邊發現一具遺體，犯罪現場調查員來到現場處理。（示意圖／達志影像／美聯社）