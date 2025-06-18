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免費機票住宿+2萬零用錢誘惑　加拿大女行李藏35公斤K他命入境

▲加拿大籍女子今年4月間入境桃園機場第二航廈，海關人員在其2件託運行李中查獲夾藏第三級毒品K他命多達35.11公斤，市值逾5000萬元台幣。（圖／航警局提供）

▲加拿大籍女子今年4月間入境，海關人員在其2件托運行李中查獲夾藏K他命35.11公斤，市值逾5千萬台幣。（圖／航警局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

一名加拿大籍女子今年4月間以觀光名義來台，在桃園機場第二航廈入境時，海關人員與航警安檢大隊查出2件托運行李有異狀，當場開箱查出夾藏第三級毒品K他命，量秤後多達35.11公斤，市值逾5000萬元台幣；航警局訊問時，加女辯稱販毒集團以免費旅遊名義招攬，提供免費來回機票與食宿，還提供加幣1000元零用錢，航警訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲加拿大籍女子今年4月間入境桃園機場第二航廈，海關人員在2件託運行李中查獲夾藏第三級毒品K他命，經量秤後多達35.11公斤。（圖／航警局提供）

航警局指出，這名33歲加拿大籍女子於今年4月9日凌晨入境桃園機場第二航廈，經海關與航警人員經由X光儀檢托運行李時，發現其2件托運行李影像有異，當場開箱查驗赫然發現夾藏第三級毒品K他命，經量秤毛重為35.11公斤，市值逾5000萬元新台幣，航警查獲後立即報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲加拿大籍女子今年4月間以觀光名義入境，被查獲托運行李夾藏第三級毒品K他命，航警局訊問後移送桃檢偵辦。（圖／航警局提供）

▲加拿大籍女子經航警局訊問後移送桃檢偵辦。

航警局指出，加拿大女子在筆錄時坦承，販毒集團係以免費旅遊名義招攬成員，提供免費來回機票與食宿招待，還提供1000元加幣零用錢，約合新台幣2萬1千元，她首次來台以觀光名義入境就被逮，所幸毒品未流入市面。航警局偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，目前加國女子在押中。

航警局強調，將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉足走私行為，運輸第三級毒品將面臨七年以上有期徒刑，籲請勿以身試法。

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