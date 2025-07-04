多圖／捍衛領空半世紀！F-5系列戰機光榮除役　飛行員敬禮哭紅眼

▲中華民國空軍RF-5E偵察機及F-5F戰機除役典禮。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

空軍今（4日）在花蓮基地舉辦RF-5E型機除役典禮，派出3架RF-5E及2架F-5F組成5機編隊，完成最後一次巡航，飛行員也在任務後落下男兒淚。在台灣天空翱翔一甲子的F-5系列戰機，今正式走入歷史。國防部副部長柏鴻輝表示，空軍第五聯隊面對中國每日的灰色地帶襲擾，空軍官兵守護國家安全，希望在國軍的守護下，台灣永遠是自由民主安定的國家，確保中華民國的自由民主繁榮。

空軍今上午為RF-5E「虎眼」偵察機舉辦除役典禮，典禮過程中，也安排5架F-5系列戰機以5機大雁編隊衝場，飛越花蓮基地上空，參與編隊飛行的第五聯隊政戰主任許俊榮上校，下機後向柏鴻輝報告，「RF-5E型機任務完成」，7位飛行員並接受家屬獻花致意，隨後進行除役典禮。

柏鴻輝宣讀RF-5解除戰備命令並致詞表示，空軍永遠是一棒接一棒、強棒出擊，守護國家安全，空軍自1965年12月9日接收首批F-5A戰機到今天RF-5E除役，有許多回憶與不捨，中華民國與美國諾斯洛普公司以「虎安計畫」（Peace Tiger）為名，在台灣合作生產F-5E/F戰機，1974年12月6日第一架F-5E戰機出廠。柏也提到2011年在夜航訓練中撞山殉職的3位飛行員，對他們的為國付出感到無限懷念。

柏鴻輝表示，花蓮聯隊面對中國每天的灰色地帶襲擾，24小時守護國家領空的安全，最近各部會對軍人實施的各種優惠，都是對國軍的支持，國軍官兵也不會因此自滿，會再接再厲堅守崗位，完成上級所交付的任務，確保中華民國的自由民主繁榮。

空軍表示，RF-5E除役後，後續戰術偵照的任務，將由RF-16戰機兼任，提供國防所需情報，支援作戰決策。

▼中華民國空軍RF-5E偵察機及F-5F戰機除役典禮，水門致敬儀式。（圖／記者陳煥丞攝）