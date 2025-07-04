「國軍優先升等商務艙」掀正反論戰　游盈隆：禮遇軍人何錯之有？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德日前在「團結國家十講」系列演說中拋出，登機後若商務艙有空位，提供國軍自動升等商務艙的政策構想，隨後引來正反立場熱議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（4日）表示，台灣在巨大武統壓力下，三軍統帥主張禮遇軍人，何錯之有？他強調，世界各國對軍人禮遇措施，其實很平常。

游盈隆指出，賴清德日前在「團結國家十講」國防場次的演說表示，「今天起，六家國籍航空的國際線航班提供軍人優先登機，接下來，他將請交通部接洽，若登機後商務艙有空位，應提供自動升等服務」，此話一出，輿論反應激烈，直到現在仍餘波盪漾，但反對的聲音明顯大於贊成的聲音。

游盈隆不解，賴清德身為三軍統帥，公開主張社會應禮遇軍人，向勞苦功高的軍人表達肯定、尊敬和感謝之意，何錯之有？為什麼輿論會出現異常的反彈聲浪？

針對反彈聲浪，游盈隆分析，由於該演說的時間，正好在政治上最敏感的大罷免期間，加上前三講辣度破表，就算這次國防演說爭議較少，還是有不少人，尤其是在野黨人，聽到「軍人優先升等商務艙」就反彈四起，但反彈有理嗎？不一定。

游盈隆表示，世界各國對軍人禮遇措施，很平常，尤其美國對軍人的禮遇相當周到，大的制度性或政策性待遇先不提，小到機場與航空公司會給軍人優先登機或升等機會，職業棒球、籃球、美式足球比賽也常穿插「向軍人致敬」的環節，再到日常生活優惠，包括，商業折扣、國家公園免費入場等。

游盈隆質疑，台灣為何不能效法？國軍現在所承擔任務之重，是空前的，自2017年開始迄今，中共開始對台進行成群軍機、軍艦繞台或擾台的行動，還有多次大規模軍事實彈演習，台海似乎隨時都有可能爆發衝突或戰爭。

游盈隆強調，台灣在巨大武統壓力下，國家安全每天都面臨嚴重威脅，國軍疲於奔命，時時刻刻都繃緊神經，當兩岸關係緊張，軍事衝突一觸即發，國人對國軍表達適度肯定與感激，照理說，不應該有爭議才對，否則，誰願意去從軍？

此外，游盈隆點出，台灣民意基金會去年發表一項有關「國人對國家公務員的感覺」全國性民調，數據顯示，20歲以上台灣人，高達六成六對軍人印象良好，二成六不覺得好。

游盈隆進一步比較發現，國人對7類公務員好感度，軍人排名第二，僅次於警察，其實，一言以蔽之，台灣社會或民間對軍人是肯定的、喜歡的、感謝的，他認為，這是可喜的現象。

最後，游盈隆表示，國防部很少推出讓國人喜愛的影音作品，尤其是短影音，去提升國軍整體形象，整體作風顯得很保守和封閉，和美軍完全不能比，我們的三軍統帥賴總統和國防部長顧立雄，在這方面應多下點功夫才對。