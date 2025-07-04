防「學霸科展抄襲」重演　科教館將擴大比對中英文資料

▲為避免參與全國科展作品違反學倫，科教館長劉火欽表示將擴大比對中英文系統。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一名今年錄取台大醫學系的女高中生，因參與科教館比賽作品被認定抄襲且違反學倫，遭到撤銷獎項並追回獎金與獎狀。科教館今（4日）表示，3年前開始做比對，這次事件後，會擴大比對系統，原本中文資料庫會增加英文，收件後會請評審助理到相關網站檢視有無相同中英文作品，並提供給評審參考。

今年同時錄取台大電機系與醫學系的台中一中女學霸，日前遭踢爆參與科教館主辦的台灣科展作品涉嫌抄襲，科教館經過調查後，認定有違反研究倫理情事，撤銷該作品所獲獎項、追回獎狀、獎金，指導老師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

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「第65屆中華民國中小學科學展覽會」將從7月14日至20日，在新竹清華大學展開為期一周的競賽活動。對於如何防範上述違反學倫狀況，科教館長劉火欽指出，將會擴大比對系統。

劉火欽指出，從2023年起，科教館就開始進行學術倫理或說研究倫理的注意事項，並製作短片與PPT放在科教館網站，也要求參與比賽師生要上網觀看，科教館有普遍推廣要注意學術倫理，尤其到高中科學班時，也特別會提到學術倫理或研究倫理。

劉火欽進一步表示，科教館從3年前開始，在評審階段就推動比對系統，針對參賽作品，比對有沒有跟其他文章或研究類似，為避免類似事件重演，從現在開始，科教館會擴大比對系統，針對中文資料庫部分會增加，英文部分則在收到比賽作品後，請評審助理在專業網站Google一下，檢視參賽作品在網站上有無相同的中英文作品，若有的話，也會提供評審做進一步評核。

而在學校部分，劉火欽指出，呼籲參賽學生在決定題目過程，應該留下完整紀錄，包括為什麼找這個題目、花了多少時間等等，能夠真正按照科學原理去廣泛思考，再決定一個題目，畢竟一般來說，題目不會從天上掉下來，同時在實驗室做實驗時留下完整記錄，老師也多一點關心，注意學生的書面資料跟寫出來的報告結合度狀況，以及引用是否適當，畢竟師生在每個階段都一起參與的話，教育過程才會完整。

劉火欽也補充說明，全國科展是我國科學教育的重要盛事，所有參展作品皆為各縣市選拔後脫穎而出優秀代表。今年各級學校科展作品達1萬122件，經初選參加地方科學展覽會複選的作品有4407件，最後進入全國科學展覽會決選階段僅剩445件，僅有4%作品可參加全國賽，今年到新竹市參加科展的團隊共計1256位參賽作者、697位指導教師，競賽相當激烈。