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國中生「多發性硬化症」奪科展獎被質疑代筆　醫反駁：這大人寫不出

呂姓國中生以「以新建構之卷積神經網路對腦部核磁共振影像執行多發性硬化症」在科展奪下第3名。（圖／翻攝自網路科教館官網）

▲呂姓國中生以「以新建構之卷積神經網路對腦部核磁共振影像執行多發性硬化症」在科展奪下第3名。（圖／翻攝自網路科教館官網）

圖文／CTWANT

今年全國科展的國中組「生活與應用科學（一）科」，由新北市永和國中的一名呂姓同學拿下第3名，作品名稱為「以新建構之卷積神經網路對腦部核磁共振影像執行多發性硬化症」，但因為內容連部分專業醫療人員都寫不出來，因此這位參展學生被質疑可能是代筆。對此，醫師沈政男則反駁，大人看不懂不是因為學生代筆，而是很多大人都缺乏寫程式與操作AI的技能，「在新時代，這是一種識字率，有一天，不會寫程式就跟不會寫字一樣，等於是一種文盲。」

醫師沈政男在7日於臉書上分享他對今年全國科展的看法，「有一篇最近得到全國中小學科展國中組第3名的作品，引發一些醫療人員的關注，因為主題是使用深度學習的電腦技術，來判讀多發性硬化的腦部磁振造影影像，他們的反應幾乎都是：我寫不出來！不只寫不出來，我想，你也看不懂！」於是，他們就會懷疑不是參展同學自己寫的。

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但沈政男指出，新聞中那位同學使用的電腦技術看起來很深奧，但其實已是現今AI影像診斷的基本工具了，「比如我就讀的研究所裡頭，就有好幾位同學都在進行這樣的研究與分析，因為深度學習最厲害的就是影像判讀，剛好可以用在醫學影像的診斷。也就是說，只要找來相關分析技術的說明，按表操課，一步一步學習，其實不會太困難，甚至連自己寫程式都不用。」

沈政男進一步解釋，「電腦技術就是這樣，有天分的人在很小的年紀就厲害得嚇嚇叫了，而不想學的人，即使到老，連打字也都沒有完全學會。真的，不要說人工智慧，很多人連大小寫打字都沒有學起來，打病歷就是一律打小寫。」

而電腦技術，尤其是寫程式與操作AI，將在未來越來越重要！沈政男得出結論，「在新時代，這是一種識字率，有一天，不會寫程式就跟不會寫字一樣，等於是一種文盲。」

而且AI醫學診斷已經突飛猛進，在不久的將來很快就會取代人腦，因為「誤診太多」！沈政男補充，30年前，實證醫學興起，取代了傳統的專家說法，而30年後的現在，最新趨勢就是AI醫學，只要你輸入一個醫學病例，電腦就會幫你做出診斷。

回到今年全國科展的第3名作品，沈政男表示，「我看過那位同學的得獎作品，發現其實他對磁振造影完全不熟，就只是拿來當做機器學習的分析素材，甚至還有寫錯的地方。至於多發性硬化，不要說國內研究不多，恐怕看過病例的醫生都很少。所以說本質上就是一篇電腦技術的研究，跟醫學的關聯比較少。」

因此他也胸有成竹的保證，「絕對不是大人幫忙寫的啦，因為，大人，如果沒有特別鑽研那些分析技術與軟體，即使你是人工智慧專家，也未必寫得出來。」

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