這「3生肖」準備發！7／5後財運強強滾　連旺20天別錯過

▲7/5後3生肖財氣逼人，投資、偏財都旺翻，快看自己有沒有上榜。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

隨著7/5節氣轉換，財運能量也悄悄洗牌！清水孟國際塔羅的小孟老師點名3個生肖將迎來連續20天的財運高峰，不論是正財收入、投資機會還是資金運用靈感，都將明顯轉強，快看自己有沒有上榜！

Top 3 屬豬：壓力解除，財運回穩

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屬豬的朋友終於要鬆一口氣了！7月5日後，長期壓在你心頭的財務壓力將逐漸解除，正財運穩定向上、收入回溫，資金運用也開始順手，讓你有更多餘裕規劃生活與投資，這段期間適合整理財務、擬定新目標，好運會跟著來！

Top 2 屬兔：正財爆旺，投資機會多

屬兔者迎來財氣爆棚的時刻！不但正財收入看漲，更適合進行熟悉的投資操作。如果你已有穩定理財策略，請持續深耕；若之前表現不理想，不妨嘗試新的理財方式，不要擔心自己會損失太多，可以用小額投資，邊做邊學，會逐步找到專屬於你的財富通道。

Top 1 屬雞：財思敏銳，理財見效快

財神最眷顧的莫過於屬雞的朋友！7月5日後，靈感與判斷力大爆發，特別適合與專業理財顧問交流，掌握市場脈動。小孟老師建議善用多餘資金進行投資與定存，穩中求勝，小孟老師也提醒，物慾上升期要當心衝動購物，如果有多的資金，除了投資之外，可以多做一些定存，才不會讓財富悄悄溜走！