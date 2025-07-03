存錢總是撐不久？試試超療癒「100天抽卡挑戰」讓你玩著玩著就變有錢

▲存錢不難，只要每天給自己一個小任務，慢慢就能養出理財的儲蓄肌肉。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

老實說存錢有時真的有點無聊，當下買想吃的外送、和朋友開心聚餐，或是入手一件可愛的新衣服，總是更有趣也能更即時滿足，但把同樣的錢轉進儲蓄帳戶？那就沒那麼令人興奮了。

甚至有時存錢會讓人感到乏味又疲憊，因為它意味著你必須改變生活方式、堅守預算，還常常要犧牲自己喜歡的小確幸。這也是為什麼越有趣、越輕鬆的存錢方式，就越容易持之以恆。像是國外網站《Bustle》分享的「便利貼存錢法」（Sticky Note Savings Hack）就是一種讓人「不知不覺就變有錢」的趣味挑戰，透過每天抽一張寫有數字的便利貼，把對應金額存進帳戶，既有驚喜感，也讓儲蓄變得更具儀式感。這種把枯燥任務「遊戲化」的方式，不只降低了心理壓力，也讓人每天都有小小成就感。想存錢卻總是半途而廢的你，不妨也試試這種更輕鬆、更療癒的理財方式，讓存錢也能成為生活中值得期待的一部分！

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「便利貼存錢法」這樣做！

你只需要一疊紙，像是便利貼、小卡片或任何你手邊有的紙都行，在每張紙上分別寫上1到100的數字。接著將所有卡片放進一個盒子裡，例如鞋盒就很剛好，搖一搖，然後每天抽一張，卡片上是幾號，你就把相對金額的錢轉進儲蓄帳戶；例如，抽到15號卡，就存15元；抽到73號卡，就存73元。持續100天後，你總共可以存下 5050元！

儲蓄也能變成遊戲！

根據財務規劃師、《The Brands and Bands》創辦人Nadia Vanderhall的說法，這個方法的妙處在於它讓儲蓄變得更像一場有趣的小挑戰。你甚至可以幫這個存錢盒取個名字，比如「加州旅行基金」，用來視覺化你的目標。

Vanderhall告訴《Bustle》：「這個方法讓存錢變成一種遊戲感，你不知道明天會抽到多少，但每天都確實有進展。」像這樣低壓、簡單的做法，對建立儲蓄習慣很有效。

她也補充：「每天（或每週）都有小小的成就感，這種感覺會累積起來，不只是心理層面，財務上也是。」因為每天只抽一張卡，不會讓人覺得壓力太大，「你不用一次逼自己存300元，而是慢慢養成存錢的生活習慣。」

存完100天後，你可能還會想繼續！

Vanderhall 說：「這不僅能幫你存到錢，還能訓練出『儲蓄肌肉』，重新建立對儲蓄的看法。它不再是個苦差事，而是一個你可以主導並完成的挑戰。」

最棒的是，你將擁有5050元儲蓄！「這是一筆實實在在的金額，還不需要大幅改變生活方式。」她建議，為了讓這筆錢更有價值，可以轉入高利率儲蓄帳戶：「這樣一來，你的錢不只是躺著，而是在幫你工作，就像替存款開大音量一樣。」

「便利貼存錢法」適合你嗎？

如果你正在為某個特定目標存錢，比如旅行、緊急基金、節日花費，或是人生大事，像是買房、租屋押金、或車子頭期款，這招非常適合你。因為它有明確的100天期限，非常適合用來規劃有明確時程的財務目標。

Vanderhall也說，這招對於平常無法遵循嚴格儲蓄規劃、需要多一點動力或視覺提醒，或是手頭比較緊、每天可存金額變動性大的族群來說，也非常實用。

當然，也會有可能在荷包緊的那週抽到99元卡，這時你完全可以放回盒子再抽一次。規則是可以調整的，Vanderhall鼓勵大家：「這招是為你量身打造的，你可以依自己的情況來修改！」

若你正想找個方式讓「存錢」變得不再枯燥、甚至有點療癒和有趣，這個「便利貼存錢法」或許正好適合你。不妨今天就寫下1到100，給未來的自己一個大驚喜！