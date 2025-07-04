松山區老牌餐廳遭爆「豆腐板爬滿蟑螂」　衛生局將派員稽查

▲板豆腐的器具爬滿蟑螂，讓爆料者看了頭皮發麻 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者洪巧藍／台北報導

知名老店「四海一家」遭爆廚房後門口地上擺放板豆腐器具且有蟑螂亂爬，北市衛生局今（4）日表示，將派員前往針對食品良好衛生規範準則進行稽查，如查獲相關缺失且限期未改善，將依違反食安法開罰6萬到2億元罰鍰。

一名網友在Threads爆料，友人經過台北松山區知名老店「四海一家」時，發現後門水溝蓋上，放了木製板子，疑似是用來置放豆腐的器具，然而上方出現多隻蟑螂爬行，似乎有食安疑慮。

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北市衛生局食藥科科長林冠蓁今日表示，衛生局會派員前往針對食品良好衛生規範準則進行稽查，如查獲相關缺失將要求限期改善，期屆未改善，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

對此，四海一家業者在貼文下方解釋並致歉，第一時間環保局已前來檢查與處理，即起暫停販售板豆腐系列商品兩周，且加強消毒與防蟲處理作業，並保證以最嚴謹的態度面對與改正。全文如下：

針對本店板豆腐容器上發現蟑螂一事，我們深感抱歉與自責。此事件造成顧客的不適與擔憂，對此我們向所有支持我們的顧客以及民眾致上最誠摯的歉意。

第一時間環保局已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項。此外，為了全面檢討與提升食品安全管理，即日起我們將採取以下措施：

1. 即日起全面暫停販售板豆腐系列商品為期兩周，以徹底摒除有可能污染之商品。

2. 進行全場環境的深度消毒與防蟲處理作業，提升防治頻率與密度。（原先是一個禮拜做兩次消毒）

3. 強化內部作業規範，全面實施員工再教育與衛生訓練，確保每位同仁皆嚴格落實食品安全管理標準。

食品安全無小事，這次事件暴露出我們在品管上的不足，我們將以最嚴謹的態度面對與改正，我們不期盼能重拾大家的信任，但絕對會一步一步做好作為餐飲業者該盡的責任。

再次對本次事件造成的困擾與不安，深深致歉。

如有任何疑問或反映，歡迎聯繫我們，我們將全力配合為您服務。