台北知名老店「食物器具狂爬蟑螂」放水溝上　業者道歉：停售2周

▲板豆腐的器具爬滿蟑螂，讓爆料者看了頭皮發麻 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

「天啊我的頭皮發麻！」一名網友爆料，知名老店「四海一家」廚房後門口地上會擺放木板，上頭出現超肥蟑螂亂爬，疑似是用來放板豆腐的器具，晚上有好幾個在地上，隔天就不見了，指控有食安衛生疑慮。對此，四海一家業者現身致歉，回應環保局已前來檢查與處理，板豆腐產品也停售2周，會加強清潔與改正。

一名網友在Threads爆料，友人經過台北松山區知名老店「四海一家」時，發現後門水溝蓋上，放了木製板子，疑似是用來置放豆腐的器具，然而上方出現多隻蟑螂爬行，似乎有食安疑慮。

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友人也進一步觀察指控，早上板子就會不見，要不然就只剩一個，晚上又會擺出來，讓他崩潰直呼「天啊我的頭皮發麻！」。對此，原PO也質疑「豆腐還能吃嗎？別說會洗過，這豆腐板就應該直接進焚化爐了好嗎？」

文章曝光後，網友也驚呼，「板豆腐真的會有很多蟑螂，看過很多次了」、「多店家早上沒開門，廠商菜就送到門口放了！常常看到豆腐在那吹風」、「我要吐了，放路邊就算了，還放在水溝蓋上面」、「之前凌晨看到傳統市場的豆腐就在路邊地板上等早上攤販開門...超噁」、「也曾經在一間傳統的涮涮鍋店看過...所以會叫傳統板豆腐的店還是少吃」。

也有其他餐飲業員工透露，「各位吃的板豆腐，有一部分都是用這個木板放的，打烊的時候，店家會把板子放在外面，隔天早上廠商來送豆腐時，會順便把舊的板子收走，然後把新豆腐放在店門口，等員工開門的時候再拿進去，有些店家的食材運送過程，真的都是這樣子...曾經某夜市的火鍋店員工路過」。

對此，四海一家業者在貼文下方解釋並致歉，第一時間環保局已前來檢查與處理，即起暫停販售板豆腐系列商品兩周，且加強消毒與防蟲處理作業，並保證以最嚴謹的態度面對與改正。全文如下：

針對本店板豆腐容器上發現蟑螂一事，我們深感抱歉與自責。此事件造成顧客的不適與擔憂，對此我們向所有支持我們的顧客以及民眾致上最誠摯的歉意。

第一時間環保局已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項。此外，為了全面檢討與提升食品安全管理，即日起我們將採取以下措施：

1. 即日起全面暫停販售板豆腐系列商品為期兩週，以徹底摒除有可能污染之商品。

2. 進行全場環境的深度消毒與防蟲處理作業，提升防治頻率與密度。（原先是一個禮拜做兩次消毒）

3. 強化內部作業規範，全面實施員工再教育與衛生訓練，確保每位同仁皆嚴格落實食品安全管理標準。

食品安全無小事，這次事件暴露出我們在品管上的不足，我們將以最嚴謹的態度面對與改正，我們不期盼能重拾大家的信任，但絕對會一步一步做好作為餐飲業者該盡的責任。

再次對本次事件造成的困擾與不安，深深致歉。

如有任何疑問或反應，歡迎聯繫我們，我們將全力配合為您服務。

►本文獲原PO授權。