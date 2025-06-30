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嘉義縣蟬聯食育力五星城市！　食安教育再獲好評

▲▼ 嘉義縣蟬聯5屆「食育力五星城市」食安、教育二大面向獲好評 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣蟬聯5屆「食育力五星城市」食安、教育二大面向獲好評 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣蟬聯食育力五星城市五連霸，「食力」公布「2025食育力城市大調查」結果，嘉義縣榮獲五星等組，其中「食安與衛生」全國排名第2，較去年進步2名，展現嘉義縣政府團隊推動食農教育與食安政策的成果。

▲▼ 嘉義縣蟬聯5屆「食育力五星城市」食安、教育二大面向獲好評 。（圖／嘉義縣政府提供）

本屆調查以4大面項「農業與環境」、「教育與文化」、「健康與營養」、「食安與衛生」為評比主軸，透過81項客觀指標與問卷回饋進行分析。

嘉義縣在「食安與衛生」及「教育與文化」2大指標項目表現突出，分別名列全國2名及第5名，不僅在校園端推動食育課程有成，也持續強化食品安全監管制度，建構食品安全網絡。

▲▼ 嘉義縣蟬聯5屆「食育力五星城市」食安、教育二大面向獲好評 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，縣府長期整合跨局處資源，每季定期召開食品安全會報，從在地農業、校園營養午餐、社區宣導到食藥安全教育，打造「從產地到餐桌、從餐桌到健康」的完整健康路徑，這次評比成果是對嘉義施政的肯定，更是政策的具體展現成果。

▲▼ 嘉義縣蟬聯5屆「食育力五星城市」食安、教育二大面向獲好評 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華說，從衛教、稽查、檢驗等面相推動食品安全，聯手產官學民打造最佳食安政策，且每一年持續推出創新方案，去年推動「尚夯ㄟ餅攏抵嘉」烘焙食品製造業升級輔導專案、嘉義優「鱻」水產精品輔導計畫、「烤蚵業者衛生管理精進計畫」等多項措施，輔導業者強化衛生管理，促進產業升級與競爭力，也榮獲113年地方衛生機關食品業務考評成績「優等」肯定，衛生局將持續輔導與監控，為民眾把關健康。

▲▼ 嘉義縣蟬聯5屆「食育力五星城市」食安、教育二大面向獲好評 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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