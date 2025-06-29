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二本松被爆店內環境有疑慮！公司發布律師函回應：內容非事實

▲▼二本松涮涮屋。（圖／翻攝Google Map）

▲二本松涮涮屋被指店內環境、食材保存環境堪憂，公司發布律師函回應。（圖／翻攝GoogleMaps）

記者柯振中／綜合報導

近日網路上出現抨擊火鍋店家「二本松涮涮屋」的貼文，指稱店內環境、食材保存環境堪憂。對此，二本松公司回應，針對網路上流傳的不實言論與影像，經過調查後確認是現任、離職員工所為，目前相關人員已承認錯誤、並受內部處置，後續公司將依法提告捍衛名譽，社會大眾勿轉傳假消息，以免觸法。

針對網路上流傳的消息，「二本松有限公司」發布律師函回應，函中指出，經內部查核，網路流傳的不實言論與影像皆源自公司現任丁姓員工、林姓員工、王姓員工與部分已離職人員之個人行為，內容並非事實。相關人員已承認不當言行，並向公司道歉，公司亦依內部規範完成懲處。

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二本松公司表示，他們一向以「品質為本、食安為先」為經營核心，所有營運所使用食材皆依照政府法規辦理，來源與流程均合規且透明，定期接受主管機關檢查，確保食品安全無虞。公司也希望社會大眾放心消費，不受不實資訊干擾。

針對網路上流傳的相關內容，二本松公司提到，目前已完成初步蒐證作業，將依法提出告訴，正面回應外界質疑，並捍衛公司聲譽與消費者權益。公司也鄭重呼籲社會大眾勿轉傳或散布不實訊息，以免觸犯法律。

以下為二本松有限公司律師函全文：

鴻達法律事務所聲明

壹、二本松有限公司負責人林建宏赴本所委稱：「針對近期網路上出現關於二本松有限公司之不實言論與相關影像(下稱不實言論及影像)，造成社會大眾疑慮與困擾，特委請貴大律師聲明如下：

一、經內部查核，相關不實言論及影像源自本公司在職員工丁OO、林OO、王OO與已離職人員之間之個人行為，所涉內容皆非事實，相關當事人亦已坦承不當行為並向本公司致歉，本公司亦已依規定完成內部處置，並進一步檢視相關制度與管理流程。

二、本公司一向秉持「品質為本、食安為先」的經營理念，所有營運使用食材皆依循政府法規規範，來源清楚、流程合規，並定期接受相關機構檢查，以確保食品安全無虞，請消費者及社會大眾放心。

三、對於網路上流傳之不實言論及影像，本公司已完成初步蒐證，將依法提出告訴，以正視聽，以維護本公司與消費者權益。本公司亦鄭重呼籲大眾切勿轉傳、散布相關不實內容，以免觸法。

四、本公司珍視每一位顧客的支持與信任，未來亦將持續強化內部管理機制，持續提供消費者安心、信賴的服務。」等語前來。

貳、經核事證無誤，代函達如上，敬請查照辦理。

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