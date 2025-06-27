外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

▲網友爆料爭鮮外帶壽司中有蛆。（圖／翻攝臉書）

記者蕭筠／台北報導

知名連鎖壽司店「爭鮮」驚爆食安危機，一名民眾外帶壽司回家時竟在扇貝壽司上發現疑似蛆蟲在蠕動，並形容「蛆一直鑽進肉裡、若隱若現」，消息一出引發熱烈討論。對此，爭鮮緊急出面致歉「目前內部已進行調查」，也持續與該名顧客聯繫進行關心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友完整臉書爆料。

該消費者發文指出，事發當時女兒吃到一半突然驚呼有蟲在爬，這才注意到壽司上的異狀，事後致電店家反映情況，業者初步回應認為可能是外帶過程中，食物遭到家中或路上的昆蟲污染，不過消費者否認這項說法，表示自己買完壽司後直接放進車廂，騎車回家僅約5至10分鐘，並且女兒幾乎是立即開盒食用，質疑蟲卵怎麼可能在短時間內孵化且開始活動？

她也表示即使是知名品牌餐廳，食材安全依然不能掉以輕心，並提醒大家吃東西時務必仔細檢查，並補充蛆蟲太過細小，若不是女兒發現，恐怕一般人難以察覺。

對此，爭鮮致歉表示：「我們始終重視食品安全，也非常在意每位顧客的用餐感受，目前內部已進行調查。對於此次事件我們深感抱歉，也誠心感謝顧客的即時反映。」同步提出以下3點聲明：

1. 當顧客購物後再次返回門市反映，門市人員即刻處理致歉、關心其身體狀況與協助退費，同步與顧客說明出餐流程。後續仍持續與顧客聯繫進行關心。

2. 本次事件內部已進行調查中，後續將配合相關機關進行調查，全力確保食品安全。

3. 事發後已立即啟動環境消毒防治，並持續加強員工教育訓練，於餐點出餐時加強留意把關。