豐原5口輕生！母曾任白沙屯媽祖志工　不信詐案頻傳「怎會被騙」

▲凃女（紫衣橘背心）與好友們，一同參與志工活動，平常個性熱心。（圖／王家友人提供）

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中市豐原區一家五口集體死亡案，王家疑似遭受「代購黃金」詐騙手法，被逼上絕路，王姓屋主（62歲）連同妻子涂女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲）都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。王家好友L先生指出，涂女過往曾參加白沙屯媽祖遶境活動、擔任志工，聊天時討論詐騙案件，凃女也說「如此離譜的事情，怎麼會被騙」，沒想到6月25日接到求救電話，7月2日就傳出憾事。

王男與凃女20年老友L先生回憶，今年5月和凃女聯絡、見面時，未曾聽凃女說過「詐騙」一事，卻突然在6月25日接到求救電話，希望L先生幫忙找認識的媒體協助，結果因熟識的記者已經轉職，並未順利幫忙，不曉得事情會變得如此嚴重。

▲台中豐原5口命案，王家媽媽凃女（右）時常跟友人到白沙屯媽祖擔任志工。（圖／王家友人提供）

L先生說，詐騙整個過程非常快，就是這一個月左右的事情，確實有說到「黃金詐騙」，甚至懷疑有幕後人不斷施壓，凃女曾說：「那一切都沒了…一切都完了，欠人家很多。」L先生回想，過往大夥聊天時，有時也會討論新聞提到的詐騙案件，凃女也曾認同「如此離譜的事情，怎麼會被騙」，但L先生認為，可能是自己深陷其中，當局者迷，才無法看清整個狀況。

L先生說，夫妻倆個性好，每次買東西就算「問題多」也不厭其煩回答，互動不錯。大概2、3年前，凃女還會一起去參加白沙屯媽祖遶境活動、擔任志工，這兩年因為店面生意有限，王老闆還跑去豬肉攤當幫手，只剩下凃女一個人顧店，也就無法假日外出幫忙。

據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，警方與房東、里長、鎖匠入內後，卻發現5人已全部死亡。