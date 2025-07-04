狂搖超過1000次！　日本地震3D圖「衝破天際線」蓋出宇宙電梯

▲日本地震3D圖像堆疊到「衝破天際線」。（圖／翻攝自Earthquake 3D Live Feed）



記者曾羿翔／綜合報導

日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島地區地震活動劇烈，截至目前已累計發生超過1,000次地震，且震度與頻率有上升趨勢。7月3日下午更出現一場芮氏規模5.5的地震，導致惡石島測得震度達6弱，為當地自1919年開始觀測以來的首次紀錄。地震活動之密集從全球地震監測的3D圖像中可見，堆疊到直衝天際，有如通往宇宙的電梯。

針對連續地震已嚴重影響當地居民生活，鹿兒島十島村村長久保源一郎3日宣布，將針對有意願的居民實施島外避難，並於7月4日凌晨啟動首波撤離行動，安排渡輪逐一接送島民前往鹿兒島市，並提供臨時住宿設施以安置避難者。

而從全球地震監測的3D圖像中也可看到，地震紀錄「層層堆疊」成有如通往宇宙的電梯，也被形容是摩天大樓，跟其他區域國家形成強烈對比，引發網路熱議。有網友提出所謂的「吐噶喇規律」，聲稱該地震活動可能預示本州即將發生大震，然而學者長尾年恭強調這一說法並無科學根據，呼籲民眾勿恐慌但應保持警戒。

▲堆疊3D圖引發討論。（圖／翻攝自Earthquake 3D Live Feed）



面對7月5日的災難預言，日本氣象廳長野村龍一也指出，純屬謠言毫無根據，民眾無需相信。同時他也強調日本本就是地震經常發生的國家，遊客切勿相信此類謠言。現有科學技術無法精確預測地震發生的時間與地點，呼籲民眾保持冷靜。