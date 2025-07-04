狂搖1050次…村長送13人撤離避難　鹿兒島民嚇崩潰：一人不敢睡

▲鹿兒島縣外海吐噶喇群島地震頻傳多達破千次。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

日本鹿兒島南部的吐噶喇群島（トカラ）海域近日地震頻繁，昨天（3日）下午在十島村惡石島一起地震規模達5.5，最大震度6弱，一系列強震讓當地居民驚魂未定，一個人住都不敢入睡。雖然目前沒有重大災情傳出，但十島村已經宣布啟動島外避難措施，開放居民自由選擇離島。

十島村村長昨晚在鹿耳島的防災會議中宣布，已啟動準備島外避難，今天開船將第一批願意離島的居民送往鹿兒島市。惡石島居民72歲老太太有川末子接受訪問時描述6弱強震時「晃得非常厲害，好像是橫著搖…」剛回家就發現杯子都摔破了，「我一個人住，很害怕，希望地震快點結束，我晚上都睡不著。」

▲6弱等級的強震讓島民嚇崩潰。（圖／達志影像／美聯社）



根據日本統計，自6日21日起，吐噶喇群島地區已經發生超過1050起地震，遠高於過去活躍時期約300次的水平，其中光是7月3日一天就記錄到8次震度3、5次震度4的地震。

日本氣象廳指出，這一帶的地震多發於深度20公里左右的淺層地帶，這次6弱地震的成因與過去類似，都屬於連日頻繁地震區域中的「偶發強震」，沒有明顯的機制改變，目前也無法預測何時會停止，提醒民眾繼續警戒，尤其在夜間避難更要注意安全。

十島村初步統計，第一批島外避難的居民，預計在今早7時許，有13人要搭船前往鹿兒島市，年齡橫跨0至80歲，避難期為期一周左右，未來視地震狀況可能延長。其中有川末子就決定撤離家鄉，但也有居民選擇留下，像是農夫坂元，他也有接獲避難建議，但因為自家有養牛，不能輕易離開，決定留在島上。