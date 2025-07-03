俄開戰至今最高階「海軍副司令」陣亡　庫斯克前線作戰遭飛彈炸死

▲俄羅斯海軍副司令古德科夫2日在庫斯克地區陣亡（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯軍方3日證實，曾任對烏作戰的海軍陸戰旅指揮官、42歲俄羅斯海軍副司令古德科夫（Mikhail Gudkov）在庫斯克州（Kursk）邊境執行戰鬥任務時遭飛彈襲擊陣亡，古德科夫也是戰爭至今俄軍陣亡等級最高的將領之一。

根據路透社報導，俄羅斯國防部3日在一份聲明中宣布了古德科夫少將的死訊，古德科夫2日在庫斯克邊境地區執行作戰任務時陣亡，但並未詳細透露古德科夫的陣亡原因。

不過，根據俄羅斯和烏克蘭非官方的Telegram軍事消息頻道指稱，古德科夫是在庫斯克邊境一處指揮所遭烏克蘭發射的飛彈襲擊而陣亡，一起陣亡的還有在場的10名俄軍官兵。

俄羅斯濱海邊疆區行政首長科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）也感嘆，古德科夫雖然已經被任命為海軍副司令，卻仍會親自到海軍陸戰隊的前線陣地視察，「他是在盡軍官職責時殉職！」

古德科夫是俄烏戰爭至今俄軍陣亡等級最高的將領之一，他先前曾在前線指揮海軍陸戰旅對烏作戰，由於表現相當勇猛，今年2月在克里姆林宮接受普丁頒發的最高榮譽「俄羅斯聯邦英雄」勳章，今年3月才被任命為海軍副司令。