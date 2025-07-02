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2022年來首次！　馬克宏、普丁罕見通話2小時

▲俄羅斯總統普丁、法國總統馬克宏。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁、法國總統馬克宏2022年在莫斯科進行會談。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）睽違近兩年再度通話，雙方1日進行長達2小時的電話會議。這通罕見對話也被外界視為法俄高層重啟外交接觸的起點。

根據愛麗舍宮（Élysée Palace）聲明，馬克宏重申法國對烏克蘭主權與領土完整的堅定支持，呼籲「盡快建立停火機制，並推動烏俄啟動穩固且持久的和平談判」。

不過，克里姆林宮（Kremlin）則強調，普丁在通話中將戰爭歸因於西方國家，認為「烏克蘭衝突是西方政策的直接結果」，且「長年忽視俄羅斯安全利益，在烏克蘭建立反俄橋頭堡」。

克宮並指出，普丁主張任何和平協議都應「全面且長期」，需處理危機根源，並承認「新的領土現實」，也就是俄羅斯吞併的烏克蘭領土。普丁過去便曾表示，若無法接受俄方佔領的地區成為俄國領土，就無法達成和平協議。

除了烏克蘭議題，雙方也談及伊朗核計畫。馬克宏在通話中呼籲伊朗應履行《防止核擴散條約》（NPT）義務，並全面配合國際原子能總署（IAEA）檢查。

馬克宏強調，法國致力以外交方式解決伊朗核問題、飛彈發展及其在區域內的行為。普丁則回應，伊朗有發展「和平用途核計畫」的權利。

這是馬克宏與普丁自2022年9月以來首次通話。馬克宏當時曾數度致電普丁勸阻開戰，甚至親赴莫斯科會談，但隨著俄軍正式入侵烏克蘭後，兩人關係逐漸降溫；近一年來，馬克宏對俄國立場轉趨強硬，甚至不排除派兵進入烏克蘭的可能性。

值得一提的是，雙方上一次正式高層會晤是2024年4月，當時俄國前防長紹伊古（Sergei Shoigu）與法國防長勒科爾紐（Sebastien Lecornu）針對巴黎奧運前安全事務會談。如今法俄領袖通話，被視為雙方重啟高層溝通的重要一步。

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