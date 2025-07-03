吐噶喇群島連震破千起！學者示警：海底火山恐噴發

▲2024年1月日本石川縣能登地震，規模達7.6。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島近期地震異常頻繁，自6月21日以來已累計超過1000起地震，7月2日更發生芮氏規模5.5、震源深度約20公里的強震，最大震度達6弱，是當地十島村自1919年以來首度觀測到如此強烈的地震。地震學者警告，頻繁淺層地震可能與火山岩漿上升有關，海底火山噴發風險升高。

根據日本氣象廳資料，吐噶喇群島自6月下旬起地震活動頻繁，其中以惡石島與小寶島最為集中。地震雖一度在6月底稍見趨緩，但自6月29日後又再度活躍，強震接連發生。7月2日下午4時13分的地震為此次活動中規模最大，達到震度6弱，屬於中等規模但具破壞性的淺層地震。

東京大學地震研究所名譽教授笠原順三接受富士新聞網採訪表示，這波地震與過往的群發型地震不同，多起震源深度僅1至30公里，且頻繁出現震度5級以上地震，顯示可能是火山性地震。他警告，若火山岩漿持續上升並接近海底表層，極有可能導致海底火山噴發。

笠原順三教授指出，若海底噴發發生，不僅可能引發小規模海嘯，也可能造成海底地形劇烈變動，衝擊調查船與航道安全。他舉1989年伊東沖的群發地震為例，當時的持續地震活動最終導致海底爆發，海上保安廳的調查船甚至險些遭受波及。

此外，笠原順三教授強調，儘管這類火山性地震不像板塊擠壓型地震容易造成規模7或8的劇烈地震，但仍有潛在破壞力。目前預估最大規模為6級，最大震度約為6弱，並提醒當地民眾必須強化地震與火山災害防範措施，包括避難路線規劃、防範建物倒塌與海嘯警戒。