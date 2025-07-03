日本地震學者示警海嘯威脅　台灣也曾在1867年遭致命巨浪襲港

▲鹿兒島縣3日下午發生規模5.5地震、最大震度6弱，氣象廳緊急召開記者會。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本從5月中旬以來地震頻傳，近期最嚴重的集中在鹿兒島吐噶喇群島，從6月21日至7月3日，短短13天內已發生超過1000次地震，最大震度達6弱；而在北海道東部海域，也已出現6次震度4以上地震，多名日本地震學者直言，若未來發生規模巨大的千島海溝地震，恐引發毀滅性大海嘯，台灣也難置身事外。

我國中央氣象署地震預報中心主任吳健富表示，日本位處4大板塊交界，地震活動頻繁，其中許多發生於海域，特別容易引發海嘯。他指出，地震波傳遞過程中會因地層作用逐漸衰減，「傳到台灣時通常震度不大」，但若海嘯生成，其破壞力則高度取決於斷層破裂方向與海底地形條件。

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以2011年「311大地震」為例，當年規模高達9.0，所引發的海嘯主力波前往美國西岸，台灣位於「陰影區」，僅觀測到約10公分的波高；但吳健富強調，「這並不代表台灣無風險」，像是地勢平緩的宜蘭、西部沿海、東北角等地，一旦地震引發向台灣方向的海嘯，極可能發生危險。

▲宜蘭海嘯溢淹深度潛勢圖 。（圖／宜蘭縣政府提供）



實際上，台灣歷史上就曾發生過毀滅性海嘯。根據文獻記載，1867年12月18日，基隆外海發生一起規模約7.0的強震，當地民眾感受到至少15次地動，僅十多秒後，雞籠港內海水瞬間退潮、海床裸露，接著巨大海浪撲街而上，造成街屋全毀、港口帆船翻覆，數百人喪生、僅16戶人家倖存。

根據英籍人士在《淡水廳志》與《福爾摩沙》書中記載，當時不僅地面出現裂縫、山坡崩塌，甚至有含硫磺的溫泉從新裂縫中湧出，雞籠港碼頭也整體下陷數英呎。學者推測，該次災難並非單一地震所致，而是地震引發海底山崩，加上海底地形平緩、港灣結構助長波浪堆高，才釀成罕見的海嘯浩劫。

▲基隆海嘯溢淹深度潛勢圖 。（圖／基隆市政府提供）



吳健富也補充，即使現代科技進步，仍有許多盲斷層是在地震發生後才被識別，例如2022年關山地震就使已知斷層向北延伸20公里。因此他呼籲，面對日本頻繁地震與千島海溝風險，台灣應保持高警覺，強化海嘯預警系統與緊急應變能力，尤其針對北台灣、台南、嘉義等海岸低窪地區加強防災建設。