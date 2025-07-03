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小心毀容！北海道又見「世界最危險植物」多達40株　急擴大巡查

大豬草近期疑似在北海道札幌市多處現蹤，引發當地政府高度警戒。（翻攝自X）

▲大豬草近期疑似在北海道札幌市多處現蹤，引發當地政府高度警戒。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

被視為全球最危險植物之一的「大豬草（Giant Hogweed）」近期疑似在北海道札幌市多處現蹤，引發當地政府高度警戒。該植物毒性極強，其汁液若接觸皮膚並曝曬陽光，恐引發劇烈紅腫、水泡，嚴重時甚至可能導致失明。

綜合日媒報導，6月24日，北海道大學校園內率先發現疑似「大豬草」的植物，有市民週二（7月1日）通報在札幌市白石區東札幌1條6丁目的自行車道也發現類似植物。經現場確認，共計發現約30至40株大豬草，高度介於1.5至2.5公尺之間。市府隨即於2日將其全數從根部刈除。

小心毀容！北海道又見「世界最危險植物」多達40株　緊急擴大巡查

▲經現場確認，共計發現約30至40株大豬草。（翻攝自@Sapporo_PRD X）

小心毀容！北海道又見「世界最危險植物」多達40株　緊急擴大巡查

▲經現場確認，共計發現約30至40株大豬草。（翻攝自@Sapporo_PRD X）

札幌市今（3日）清晨起展開緊急行動，由市府職員針對市內道路、公園等公共空間進行全面點檢，以防有其他生長點未被發現。

由於大豬草汁液含有「呋喃香豆素」（furanocoumarins）的物質，會讓皮膚變得對光線敏感，可能造成皮膚劇烈發炎、水泡，嚴重時甚至會留下長期疤痕；若誤入眼睛，還可能造成視力損害。

小心毀容！北海道又見「世界最危險植物」多達40株　緊急擴大巡查

▲大豬草汁液含有「呋喃香豆素」的物質，會讓皮膚變得對光線敏感，可能造成皮膚劇烈發炎、水泡。（翻攝自X）

目前尚未有任何民眾受害通報，但市府強烈呼籲民眾「即使發現疑似植物，也絕對不要觸碰或靠近，應立即通報相關單位處理。」附近居民擔憂表示「很可怕，尤其小朋友如果不知道去碰到，後果不堪設想。」


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