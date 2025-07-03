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陸景區推「細肩帶女孩風景線」　女性穿細肩帶爬山免費泡溫泉惹議

▲江西武功山景區日前一度要推出「吊帶女孩」的優惠措施。（圖／翻攝微博）

▲江西武功山景區日前一度要推出「吊帶女孩」的優惠措施。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西武功山景區官方微信公眾號在6月底推出溫泉君瀾度假酒店「吊帶（細肩帶，下同）女孩福利」的文章，引起網友熱議。有一方認為是在利用穿著清涼等話題消費女性，也有人認為穿著自由不應成為行銷手段，雙方爭論不休。對此，武功山景區工作人員回應稱，景區與一家酒店有合作，推文中的內容是轉發酒店的活動。

▲江西武功山景區日前一度要推出「吊帶女孩」的優惠措施。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，根據武功山景區推文頁面截圖顯示，女性憑武功山3天內門票記錄且穿著吊帶，到武功山溫泉君瀾度假酒店打卡拍照，可免費體驗水上樂園與溫泉項目，每日限30個名額，8月31日截止。

武功山溫泉君瀾度假酒店工作人員2日透露，該活動滿員後就已下架，女生穿吊帶到酒店外圍打卡拍照確可享受部分免費的體驗項目。酒店工作人員表示，絕對不存在消費女性的行為，酒店推出此活動的初衷是希望為女性爭取福利，獲得更多享受，「在實際操作過程中，其實，很多遊客都沒穿吊帶，可能穿著個衝鋒衣就拍了。」

公開資訊顯示，江西萍鄉的武功山景區是江西省西部旅遊資源最為豐富的大型山嶽型風景名勝區，屬大陸國家級5A級景區，歷史上曾與廬山、衡山並稱江南三大名山，有「衡首廬尾武功中」之盛名。

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