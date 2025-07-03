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聚會爆料王出爐！這3個星座一開口就停不下來

▲▼星座,十二星座,爆料,分享,天秤,巨蟹,射手。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲這三個星座一開口就大爆料，常常讓聚會瞬間變成八卦現場。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在親密的朋友面前「什麼都說」簡直太幸福，當你被好友圍繞、氣氛正熱鬧時，總覺得理所當然地可以大聊前任、分享最新的約會細節，甚至順便來一場小型的「創傷傾訴會」。當下吐露心事、爆料八卦的感覺很對味，但常常也是半夜驚醒、心想「天啊，我是不是講太多了？」的原因，而對某些星座來說，這種「說太多」幾乎是日常。

對某些人來說，「過度分享」是與朋友建立深厚連結的方式。與其只聊無聊的天氣，他們更喜歡深入話題、攤開秘密，於是你可能聽到朋友過去的糗事、尷尬回憶全都一股腦倒出來，對他們而言，要建立真正的「死黨羈絆」，就得毫無保留地說。

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而對另一些星座來說，過度分享源自他們旺盛的好奇心。他們說一段勁爆的故事，是希望也偷偷期待你也回敬一段。而還有些星座根本沒有過濾器，想到什麼說什麼，就算說太多也可愛到讓人沒辦法生氣。以下，就是國外網站《Bustle》占星師列出最容易在聚會時「失控爆料」的三大星座。

天秤座：話匣子一開停不下來的星座

▲▼星座,十二星座,爆料,分享,天秤,巨蟹,射手。（圖／取自免費圖庫pexels）

一旦天秤座開口，就很難讓他們停下來。這個健談的風象星座，每次現身聚會，幾乎都準備好一整套故事等著分享，對那些辛辣的細節更是毫不保留。

天秤座由注重關係的金星守護，深入的對話對他們來說簡直就是愛的語言。他們希望你能了解他們內心最黑暗、最深層的想法，講太多對他們而言根本不丟臉。不過，隔天還是可能傳訊息給你尋求一點安慰。

當聚會氣氛冷場時，天秤座也可能用「過度分享」來拯救現場。一段瘋狂的故事很快就會成為當晚的話題，甚至在朋友圈裡流傳很久。

巨蟹座：看似害羞，其實很愛傾吐心事

▲▼星座,十二星座,爆料,分享,天秤,巨蟹,射手。（圖／取自免費圖庫pexels）

平常的巨蟹座總是謹慎小心、情緒防衛心強，正如同他們象徵的螃蟹，喜歡躲在自己的殼裡。但你可能沒想到，這個由月亮守護的水象星座，其實也很容易過度分享。

尤其在舒適、親密的環境裡更是如此。只要讓他們窩在沙發上、手裡拿著酒，很快你就會聽到他們講起童年往事、大學的荒唐事，甚至昨晚床上的細節。

因為平時太壓抑情緒，當心防一旦打開，巨蟹座很容易像決堤一樣滔滔不絕。一個原本只是分享工作的對話，很可能瞬間變成一場療癒的心靈告解。

射手座：說多了也不覺得丟臉的樂天派

▲▼星座,十二星座,爆料,分享,天秤,巨蟹,射手。（圖／取自免費圖庫pexels）

其他星座可能講太多隔天會後悔，但大部分射手座完全不會。他們甚至因為「話多」而在朋友圈裡小有名氣，完全不會為自己的坦率感到尷尬。

這個熱情的火象星座由冒險的木星守護，總是充滿各種故事，也非常直接，想什麼就說什麼。許多令人瞠目結舌、禁忌的觀點，他們也能毫不猶豫地說出口。

有時他們表面上看似會有所保留，但沒幾句話就會暴露出來，完全進入「無修飾模式」。他們甚至會鼓勵別人也一起分享，因為他們覺得這樣既有趣又能拉近彼此距離。對射手座來說，秘密越多，關係也越親密。

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