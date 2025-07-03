財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（3日）公布最新一期廉政專刊，該期包含台北市議會部分，財產申報公開資料顯示，而相較身家動輒千萬、甚至破億的議會同事，民進黨議員林亮君、國民黨議員柳采葳身家顯得「清貧」，林亮君現金、存款都未達申報標準，名下也沒有任何不動產、汽車、股票等有價證券，僅申報一幅百步蛇、貓頭鷹及台灣黑熊圖。柳采葳名下也沒有任何不動產，存款9萬9694元、2筆保險，負債部分則有147萬6384元的信貸。特別的是，議員苗博雅還有借貸支持經營台灣石虎足球隊111萬8000元。

根據財產申報，議長戴錫欽名下有一筆位於宜蘭縣的繼承土地、存款363萬9549元、總值9萬的金麗科、金居股票及3筆保險，債務部分還有一筆信貸餘額164萬90元。副議長葉林傳名下有11筆土地、24筆建物，雖無存款、現金及有價證券，仍有11筆保險，債務部分，包含週轉金、房貸在內，共背債幣4490萬8218元，另有事業投資4951萬6000元。

國民黨議員王欣儀名下2筆土地、2筆建物、一輛FORD汽車；現金50萬元、存款627萬4584元，持有長興、台企銀等股票總值285萬7390元，還有多個手錶、珠寶、鑽戒等總值730萬元及6筆保險。債權部分，借款多達9291萬4000元，債務部分則有771萬2065元的週轉金，累積身家破億。民進黨議員林世宗身家驚人，名下7筆土地、12筆建物、一輛國瑞、一輛BMW汽車，光是存款就破億，有1億4049萬3021元、多筆股票總額545萬2090元、基金425萬3186元，債務部分，則有413萬9700元。

相較其他議會同事身家動輒上千萬，民進黨議員林亮君、國民黨議員柳采葳身家顯得「清貧」，林亮君現金、存款都未達申報標準，名下也沒有任何不動產、汽車、股票等有價證券，僅申報一幅百步蛇、貓頭鷹及台灣黑熊圖。柳采葳名下也沒有任何不動產、僅登記有一部國瑞汽車，存款9萬9694元、2筆保險，負債部分則有147萬6384元的信貸。

議員苗博雅名下則有1筆土地、2筆建物、1輛VOLVO二手車、存款612萬3122元、股票總額幣57萬9387元、債券8萬3278元、基金幣366萬9933元，另外還揹8百萬房貸。

特別的是，債權部分苗博雅還有借貸支持經營台灣石虎足球隊111萬8000元，「臺灣石虎足球隊」前身為大同足球隊，在大同公司退出資助的3年期間，由苗博雅救火、接下球隊理事長兼總領隊一職，苗四處請求企業、人士支持，才促成企業界投資足球超過3000萬元，並獲得2023賽季企甲聯賽亞軍佳績，也支持4支青訓梯隊，為球員留下職業舞台，直到今年，球隊重獲大同公司資助。