FaceTime裸露偵測新功能將上線？iOS 26測試版驚見自動凍結視訊通話

▲FaceTime介面。（示意圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出將在iOS 26中引入的新通訊安全功能，原本主要針對兒童帳號設計，但根據測試版觀察，FaceTime現在可能會在通話過程中偵測到裸露畫面時，自動凍結音訊與畫面，即便是成人帳號亦會觸發該機制，引發使用者隱私與適用範圍的討論。

根據知名科技博主iDeviceHelp分享的示範影片，只要系統判定有用戶開始脫衣或出現裸露，FaceTime視訊與音訊會立即中斷，並顯示警告訊息。畫面上用戶可選擇恢復通話或結束連線。

In iOS 26 FaceTime will pause the Video if you’re undressing while on a FaceTime call here’s the on screen prompt warning that you get asking if you would like to resume audio and video or End the call.???? pic.twitter.com/fBs0aKUPCy — iDeviceHelp (@iDeviceHelpus) July 2, 2025

這項變化最初是在蘋果6月公布的iOS 26系統中簡要提及，作為擴大「通訊安全（Communication Safety）」功能的一部分，設計初衷是為保護兒童帳號，防止不當內容透過FaceTime或iCloud共享相簿傳播。然而根據目前測試情形，該功能似乎已延伸至多數用戶。

蘋果強調，其通訊安全功能採用「裝置端機器學習技術」，內容不會被傳回蘋果伺服器，並無遠端監控或資料傳輸之虞。即使系統偵測到裸露內容，蘋果本身也無法得知通話內容或影像。

不過，此機制引發部分使用者對隱私自主的擔憂。有網友批評「這是對成年人隱私的干預，企業或政府不該過度限制私人行為。」目前尚不清楚該功能是否為正式設定或僅屬測試版錯誤，後續蘋果是否將調整適用條件，仍待觀察。

目前蘋果尚未說明此項FaceTime偵測裸露內容的功能是否僅適用於特定國家或地區。以往類似的通訊安全功能多為分階段上線，初期集中於美國、英國、加拿大等地，並須符合當地法規標準，台灣地區是否會同步開放仍有待官方確認。