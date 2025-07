FaceTime裸露偵測新功能將上線？iOS 26測試版驚見自動凍結視訊通話

▲FaceTime介面。(示意圖/記者吳立言攝)

記者吳立言/綜合報導

蘋果傳出將在iOS 26中引入的新通訊安全功能,原本主要針對兒童帳號設計,但根據測試版觀察,FaceTime現在可能會在通話過程中偵測到裸露畫面時,自動凍結音訊與畫面,即便是成人帳號亦會觸發該機制,引發使用者隱私與適用範圍的討論。

根據知名科技博主iDeviceHelp分享的示範影片,只要系統判定有用戶開始脫衣或出現裸露,FaceTime視訊與音訊會立即中斷,並顯示警告訊息。畫面上用戶可選擇恢復通話或結束連線。

In iOS 26 FaceTime will pause the Video if you’re undressing while on a FaceTime call here’s the on screen prompt warning that you get asking if you would like to resume audio and video or End the call.???? pic.twitter.com/fBs0aKUPCy