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醫學系學霸林渝軒「筆記技巧」大公開　無私分享幫你進化學習力

我們想讓你知道…感謝大大無私分享！

▲10分鐘帶你看醫學系學霸做筆記的技巧。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／台北報導

如果你上 Google 搜尋「做筆記」，第一個跳出來的搜尋結果就是「做筆記的方法」，Google 會在 0.36 秒內，提供給你約 78,100,000 項結果，這代表著許多人只要碰上求學，一定都會碰上相關問題，這次記者採訪到的就是一個曾經分享做筆記方法，進而在網路上有超過 40 萬點閱的醫學系學霸林渝軒（以下以Scott代稱），由他來分享怎麼做好筆記。

土法煉鋼不如轉為數位筆記

林渝軒（Scott）目前是在新北市雙和醫院工作，談到在醫學系期間做筆記碰到的問題跟解決方案，他跟大部分的學生都差不多，大致上就是用一本筆記本記下來，然後影印授課講義做粘貼的工作。

「我大約是大五（2017年）的時候開始轉為數位筆記，因為手寫筆記保存太麻煩」，Scott 舉例，一般來說手寫筆記還是會碰上許多不便，有可能這邊記錄好了，中間臨時要插入什麼內容，就需要貼上便條紙，另外比較常碰到的就是在實習的時候，臨時拿一張紙記下一個複雜的課程，這時候在保存就要很小心，否則就會發生資料遺失的問題。

Scott 的需求是「要能夠支援手寫筆記功能的數位產品」，最後是選擇 2017 年的 iPad Pro 跟 Apple Pencil 組合，記者觀察，他現在已經升級到 2020 年的 iPad Pro 跟新款 Apple Pencil。Scott 詢問，不選其他 Android 平板的原因是因為他的手機、電腦都是蘋果，所以也沒做太多比較的工敷，就選了 iPad。後續使用 Apple Pencil 跟 iPad Pro 至今整個感覺都很流暢，所以目前所有筆記都在 iPad 上面完成。

數位筆記的好處

Scott 向媒體強調，他這樣的分享不是要大家都跑去買 iPad，畢竟每個人對數位產品都有自己的偏好，而是數位筆記有許多好處。

他認為電子筆記最大的好處就是添加備註跟資料彙整，外出上課包包內不用攜帶各式各樣的螢光筆，而且寫錯了可以隨時擦拭跟修改，再來還有一個現實的狀況就是，在還沒有 iPad 之前，你可能需要帶很多書，才能安心外出。

此外，如果你習慣的是手寫筆記，現在也有許多手寫筆可以使用，而且現在數位工具都很方便，可以在一邊錄音的過程當中，快速紀錄講者的內容，然後回去檢索講者內容來做學習，另外透過工具也可以畫出很好看的圖表。

他也無私的分享自己使用的應用程式（Apps），他說自己最早期是使用《Evernote》，不過現在的主力都是《OneNote》，搭配《Notabilit‪y‬》做講義。

《Evernote》已經是個相當知名的記事軟體，之前記者也有介紹過，本篇就不多做說明。《OneNote》由微軟公司開發，他的好處就是可以無限延伸、紀錄、匯入表格，缺點就是因為無限延伸的關係，所以如果有列印需求，就需要另外整理成 Word、PDF檔。

至於《Notabilit‪y‬》需要約台幣 290 元購買，也因此許多工具看起來是非常完整的，尤其是圖、文、表格、速記需求比較高的學生來說，它算是非常合適的工具，並且專為 iPhone、iPad 平台做了介面優化，使用來說很簡潔、而且具備資料同步功能。

簡單的說，在手機上寫完的筆記，到了教室或辦公室，可以繼續用 iPad 整理，不過這個工具並沒有在 Android 平台開放下載。

以目前下載數來看，Android 平台做筆記比較知名的還是《Evernote》跟《Easy Note》，下載量都超過 100萬，以及各家手機廠內建的記事軟體，像是三星的《Samsung Note》，大家可以各自依照需求去嘗試看看。

開學怎麼上手？怎麼樣不做標籤也能做好筆記？

「因為我的分類邏輯都很清楚，所以就沒有特別做標籤。」面臨開學季，Scott 認為如果是學生的話，在做筆記之前要先做好以下幾個步驟：

1.預習、自我提問：身為大學生，最重要的是在上課之前事先了解上課的內容，接著找出問題點、條列出來。

2.列出架構：Scott 認為這是他做筆記不需要標籤的原因，因為他在做筆記之前，就已經先把架構先架設起來，這樣一來，老師的課堂就可以依照架構分類，如此一來在醫院實習或在課堂學習時，就可以把相對應的資料填進去。

當然學習的過程中一定會有自我提問階段沒有想到的問題，而這就是數位筆記的優勢，大的架構完成之後，可以再慢慢去補齊、增刪，而不是另外去使用夾頁或者便條紙。

哪個 Apps 比較好用？

談到使用 Apps 的頻率，Scott 回應，《OneNote》跟《Notabilit‪y‬》各有優缺點，以他來說《OneNote》現在是他的主力，因為可以隨時紀錄，缺點就是分享跟印出，而且整個筆記的頁面不是很美觀，一張一張的讀起來非常吃力。

以大學生來說，一般如果自己聽打速度很快、授課記憶點比較少，那就可以選擇使用《OneNote》一邊聽課、一邊做筆記。如果是授課教授已經提供檔案，那麼他會使用《Notabilit‪y‬》。

《OneNote》跟《Notabilit‪y‬》使用技巧分享

1.索套工具搭配平板螢幕分割功能：現在許多平板都具備畫面分割的功能，在同一個畫面當中，可以一邊上網查資料，一邊做筆記，Scott 也展示他同時打開網頁查詢大腦的照片，然後利用《Notabilit‪y‬》裡頭的套索工具按照照片的輪廓選取起來、描繪、上色，接著移動到筆記上，如此一來即使畫畫功力不好，也可以畫出一個很精美個說明圖、補充、添加備註來輔助上課筆記，簡直就是手殘救星。

2.講義：這個部分可以說是個相當實用的功能，因為跟傳統筆記來說，電子筆記做講義可以在作答之後直接擦拭，不用像是實體講義那樣，做答完之後，還要擦拭或者遮來遮去，方便重複學習。

3.標籤、檢索：Scott 有提到《Notabilit‪y‬》在這一塊比《OneNote》好很多。

4.筆記＋錄音：建議在使用 App 時，可以在課程做筆記的過程中錄音，如此方便速記完之後，可以來回重複檢視、製作筆記，不用整段錄音都聽一次才做筆記。

5.拍照：善用這兩個應用程式的拍照功能，有些老師在上課的時候會使用投影片做輔助講解，這時候可以使用筆記的拍照掃描功能，直接把投影片拍下來，成為一個可以修改的文件檔。

在訪談最後，Scott 向記者提到一個學習上很重要的課題：「很多時候我們在解決一個問題時，應該主動問自己想要的答案是什麼，而不應該是被動接受某一個解決方案。」

從他的案例來看，他在大五之後才選擇花一些錢做數位筆記，用 Apple Pencil 解決達到自己平常速記的需求，用 iPad 平板下載適合的 Apps，然後上網、存放資料跟分享，結果就像他說的：「回不去了。」

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