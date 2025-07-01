蘋果用戶注意！UPS簡訊詐騙再現　iPhone用戶成主要目標

▲近期出現針對iPhone用戶的簡訊詐騙。（示意圖／pexels）

記者吳立言／綜合報導

根據外媒《Appleinside》報導，近期出現冒用UPS名義的簡訊詐騙，專門針對使用iPhone的民眾，透過偽造包裹未送達通知，引導點擊偽造網站連結，進一步竊取個資。專家提醒，即便簡訊看似語句流暢、格式正確，也可能是精心設計的陷阱。

該詐騙手法與今年6月初出現的假冒交通罰單簡訊類似，都是透過營造急迫情境，讓收件人陷入恐慌。該UPS詐騙簡訊內容聲稱「包裹投遞失敗」，要求用戶盡快重新安排配送，否則將退回寄件人。簡訊附有一組看似官方的網站連結，實則為釣魚網站。

特別的是，詐騙者透過技術手法繞過Apple在iOS中設下的防詐措施。由於iPhone會限制陌生號碼內的連結點擊功能，簡訊會誘導用戶先回覆「Y」，藉此將發訊者變為「已知聯絡人」，之後連結就會變得可點擊。

更有甚者，簡訊還會建議用戶「將連結複製貼到Safari開啟」，甚至提醒用戶更新聯絡資料，使整體看起來更具可信度。據報導，這類詐騙訊息大量透過中國為主的簡訊平台以低成本發送，鎖定任何正在等待包裹的人，成功機率高、風險低。



若收到此類簡訊，切勿點擊任何連結或回覆任何內容，包含單純的「Y」字。Apple建議使用者可在iPhone的訊息 App 內點選「回報垃圾訊息（Report Junk）」，並封鎖該號碼。另可至UPS官方網站查詢包裹狀態，避免透過簡訊中提供的網址操作。美國聯邦調查局（FBI）也鼓勵民眾前往 ic3.gov 提出詐騙簡訊檢舉。

這類簡訊通常具有以下特徵：

網址非官方（如serveye.co.us等可疑字串）

未提供包裹追蹤編號

使用緊迫語氣威脅用戶盡快處理

冒用政府或知名企業名義

從境外號碼發送

一旦點擊偽造連結，極可能進入仿冒頁面要求輸入個資，或下載惡意程式。



在2025年6月的WWDC開發者大會上，Apple展示了iOS 26中的多項防詐新功能。包括：

訊息App加入Spam資料夾，可自動分類可疑簡訊

即時語音留言辨識與來電過濾（Call Screening）

語音留言新增「回報垃圾訊息」功能

這些設計將有助於用戶辨識與攔截可疑簡訊與來電。不過目前iOS 26仍處於開發者測試階段，尚未全面開放更新。



詐騙手法不斷進化，即便具備科技防護機制，用戶本身的警覺心依然是最後一道防線。接獲可疑簡訊時，最安全的做法始終是「不點擊、不回覆、直接封鎖」。