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彭博：蘋果印度擴廠出現變數！富士康「突撤回300中國員工」

▲▼印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu），女性準備搭上前往富士康工廠的巴士。（圖／路透）

▲印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu），女性準備搭上前往富士康工廠的巴士。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

彭博新聞報導，蘋果最大組裝合作夥伴——富士康科技集團（Foxconn Technology Group）近期要求超過300名中國籍工程師和技術人員從其位於印度的iPhone製造工廠返國，此舉恐對蘋果在南亞市場擴大生產規模的計畫產生影響。

根據知情人士透露，這批被召回的中方員工幾乎涵蓋了富士康在印度iPhone工廠內的大部分中國籍人力，目前僅剩台灣籍支援人員仍駐留當地。

報導指出，這項人員調動自兩個月前開始陸續進行，目前尚不清楚富士康此舉背後的原因。不過彭博指出，近期中國政府逐漸加強對技術外流的管控，並要求相關單位限制對印度的技術輸出，以維護製造競爭力。

富士康及蘋果皆未對此事發表評論。富士康對彭博的電郵詢問未予回應，蘋果方面則拒絕置評。

▲▼鴻海、Foxconn、富士康LOGO。（圖／路透）

▲富士康未對報導做出回應。（圖／路透）

值得注意的是，蘋果過去幾年積極尋求分散供應鏈風險，降低對中國生產基地的依賴。富士康也與其他蘋果供應商同步在印度加快設廠與擴產的腳步。今年5月，富士康已獲得印度政府批准，將投資4.35億美元於當地興建一座半導體工廠。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾表示，將增加從印度進口iPhone數量，以因應美中貿易戰與關稅風險所帶來的挑戰。

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