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九個月後哪款iPhone最保值？降價排行出爐　最大跌幅達6,610元

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

▲一表看懂全台20款iPhone價格變化，最大跌幅達6,610元 。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

iPhone 16系列自2024年9月問世至今已滿九個月，根據傑昇通信與市場通路觀察指出，全台累計銷量達176.5萬台，穩居智慧手機銷售主力。相較於歷代機型，iPhone 16全系列在價格上的耐跌性格外受到關注，平均價格僅下跌約10%至13%，顯示新機保值能力依然穩健。

調查指出，iPhone 16系列目前佔整體iPhone銷售比重達86%，其中以Pro與Pro Max兩款旗艦機型銷量最為突出，合計佔蘋果總銷售量六成。在通路促銷與價格微幅下修的情況下，Pro系列機型價格跌幅約落在11%至13%，購買誘因因而進一步提升。

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

至於標準版與入門機型的表現亦不容小覷。iPhone 16與16 Plus在今年上半年銷量穩定成長，有效縮小與Pro系列的差距。特別值得一提的是，被市場原本視為銷售弱勢的iPhone 16e，憑藉128GB版本低於兩萬元的售價，成功吸引預算型與首次換機用戶，三款容量皆擠進前20名，表現超出預期。

在跌價排行榜中，2023年推出的iPhone 15（128GB）因年中促銷與庫存壓力，成為價格變動最劇烈的機型之一，跌幅高達21%，價差達5,510元，單機銷量也一舉躍升至前五名。同樣受到高度關注的還有iPhone 13系列，其中512GB版本即便已在多數實體通路完售，仍保有穩定銷量，其跌幅達19%、價差達6,610元，在排行榜中居前段位置，顯示經典機種的續航實力。

傑昇通信分析，隨著關稅與庫存等外部因素影響逐步明朗，過往在新機發表後出現的舊旗艦降價潮，今年可能提前結束。消費者若期待大幅降價後再入手，恐怕難以如願。加上iPhone 17預計將於今年秋季登場，果粉購機行為出現「觀望與搶購並行」的趨勢：一方面等待新機評估是否升級，另一方面則提前出手，以把握目前促銷尾聲的優惠時機。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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