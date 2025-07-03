新北外送員禮讓行人竟被叭！安全帽大戰父子檔　3人互毆全送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（2）日晚間發生街頭衝突，56歲的王姓外送員為了禮讓行人而減速，卻遭後方21歲吳姓騎士按喇叭，雙方隨後在中港路口以安全帽互毆。衝突過程中，吳男打電話撂來52歲的父親，父子聯手持安全帽及徒手痛毆王男。新莊警方獲報後迅速到場制止，將涉案3人帶回偵辦，儘管當事人互不提告，警方仍依《社會秩序維護法》移請裁處。

▼王姓外送員（綠衣）與吳男在街頭互毆 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據悉，外送員王姓男子當時騎機車行經中港路，因禮讓行人而放慢車速，此舉卻引來後方騎士吳姓男子不滿，隨即按鳴喇叭。雙方停車在中港公園路口理論，卻因口角進而引發肢體衝突，2人在馬路上持安全帽互毆。

衝突過程中，吳男打電話向父親求救，吳男父親聞訊趕至現場，竟也加入戰局，父子2人持安全帽或徒手圍毆王男。警方獲報後火速趕抵現場將3人隔開。由於吳父情緒激動，警方在現場進行壓制管束，事後並將王男、吳男及吳父3人帶回派出所釐清案情。

經了解，3人在衝突中都有受傷，儘管3人都不提傷害告訴，但因在公共場所互毆，已明顯影響社會秩序。警方仍依《社會秩序維護法》第87條規定，將王男、吳男及吳父3人移送法院裁處。

▼吳姓父子情緒激動遭警方壓制管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）