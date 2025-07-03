28歲女做取環手術致「子宮穿孔」　她崩潰：被當成臨床教學





▲白太太因取環手術，造成子宮穿孔。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅天水一名28歲的白太太近日控訴，自己先前到第四人民醫院做取環手術，是一名進修醫生做的手術，手術過程中因疼痛等而終止，不久後自己出現噁心、發暈等症狀，醫院進行了搶救，做了子宮修補術、腹腔鏡下骨盆腔探查術等，事後鑑定構成十級傷殘。

據《紅星新聞》報導，白太太是兩個孩子的媽媽。她表示，2023年7月24日，安裝避孕環5個月後，因為陰道流血，於是到醫院去做取環手術，檢查結果是子宮頸炎性疾病、子宮內避孕器下移，「醫院安排了一名馬醫生幫我手術，本來還準備預約麻藥，但醫生說一個小手術，不需要麻藥。」

她說道，「取環時，一名醫生站在一旁做其他事，另一名醫生實施的手術，第一次取環時，我感覺到右側有點麻木，喘不上氣，而且疼痛厲害，醫生說是疼痛敏感，緩了一會兒後，又開始取環，結果更加痛了，還出血了，於是終止了手術。」

▲白太太氣得在網上控訴醫院。（圖／翻攝自微博）

她提供的相關證據顯示，在後續的治療過程中，醫院進行了子宮修補術、腹腔鏡下骨盆腔探查術、右側闊韌帶血腫清除術，術中診斷為，失血性休克、子宮穿孔、闊韌帶血腫（右側）、子宮內避孕器異位等。

白太太氣得表示，自己轉院至甘肅省婦幼保健院完成手術，還做了全面檢查，「一個小小的取環手術，讓我差點連命都沒了，在天水第四人民醫院住院期間，我發現給我做取環手術的、並不是醫院的醫生，最後才得知，換成了一名進修醫生，我的身體被當成臨床教學。」

她表示，「我兩個孩子都是順產，腹部都沒有留下傷疤，現在因為當時的開腹手術，導致我腹部，留下長長的一條傷疤，而且右側腹股溝，現在仍有麻木、刺痛和異物感，此事導致我的精神狀態不好，曾經一段時間，經常失眠和做噩夢。」

涉事醫院負責人2日公開表示，「當時對病人病情、病史了解掌握得，不是很全面，對手術風險判斷，不是很準確，操作不審慎、欠規範，將積極配合法院，維護病患的合法權益，同時，也代表醫院，對患者造成的損害，表示深深的歉意。」