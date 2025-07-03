罵老闆娘「笨女人」　桃園女要賠3萬元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小萍（化名）前年11月間在臉書上發布文章，控訴某店家的老闆娘在婚姻關係存續期間，與別人的男友偷情，並痛罵對方是「姦夫淫婦」、「笨女人」，結果卻害自己吃上官司。桃園地院簡易庭法官日前審理之後，判小萍應賠償老闆娘3萬元較為適當。

▲小萍指控老闆娘發生婚外情，最後卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

老闆娘在判決書中主張，2023年11月間小萍透過臉書發布文章，說她曾結過婚、是二度嫁來台灣，還自稱要替別人的女友提出質問，包含「我就替XX女友問妳，妳是誰？妳在XX還沒跟他女友分開的時候，妳也在妳自己婚姻關係（存續）的時候，妳跟XX偷情」、「我一定讓你們這對姦夫淫婦的行徑昭告天下」、「笨女人大概也肯定不懂台灣的法律」。

老闆娘自認名譽、人格及社會評價受損，因而決定對小萍提出刑事及民事告訴。刑事部分，小萍先前已被法院依法判處拘役25日確定。

民事部分，桃園地院簡易庭法官認為，小萍對於上述內容沒有提出爭執，堪信老闆娘的主張為真，小萍的行為確實造成老闆娘名譽權受損，考量到雙方的身分、地位、教育程度及經濟狀況等因素，最終判她應賠償老闆娘3萬元較為適當，全案仍可上訴。