Apple Music10周年　蘋果重磅宣佈洛杉磯創作者新地標夏季啟用

記者蘇晟彥/綜合報導

Apple Music 自2015年創立,在今日迎來10周年,Apple也宣佈將在洛杉磯啟用全新頂尖創作空間,將以藝人內容、音訊創作為核心,佔地將超過3層樓、15,000 平方英尺,讓創作者可以有更多創作空間,預計在今年夏季正式啟用,將會成為蘋果朝聖新地標。

▼Apple Music十周年在洛杉磯啟用全新頂尖創作空間,佔地超過15,000 平方英尺。

此空間將於今年夏季啟用,是一個重大里程碑,代表著 Apple 長期致力於支持各階段藝人,提供以全新方式說故事的工具、平台和創作自由。這個新空間不只是傳統意義上的錄音室,更是一處創意園區,體現 Apple Music 十年來對高品質聲音、真誠敘事和藝人為本體驗的堅持。

Apple Music 共同主管 Rachel Newman 表示:「Apple Music 廣播電台一直是敘事與創作的家園,也是大膽對話與驚喜時刻的舞台。透過這個全新創作空間,我們持續實踐為藝人打造創作、連結與分享願景的空間。」

為藝人打造的創意生態系

Apple Music 位於洛杉磯的全新錄音空間專為藝人設計,樓高三層,佔地超過 15,000 平方英尺,設施包含:

• 洛杉磯據點包含兩間先進廣播錄音室,具備沉浸式「空間音訊」播放功能與可調整設備,可進行現場訪談、輕鬆對談或即興演出。

• 一個 4,000 平方英尺的攝影棚,適用於現場演出、多機拍攝、粉絲活動與放映。

• 一間專門的「空間音訊」混音室,配備 9.2.4 PMC 揚聲器系統,提供頂級聲音製作體驗

• 一間攝影與社群媒體實驗室、剪輯室與演員休息室,支援即時內容創作。

• 私人隔音間,適合創作歌曲、錄製 podcast 和一對一訪談。

• 「A-List Corridor」和「Archive Corridor」,展示 Apple Music 過去與現在經典時刻的照片和藝術品。

全球視野,在地根基

Apple Music 位於洛杉磯的全新創作空間,將成為全球創意據點串聯的重要樞紐,目前這些據點已遍佈紐約、東京、柏林、巴黎、納許維爾等城市,未來還會持續拓展。隨著此空間問世,Apple Music 不僅在音樂串流方面持續創新,更顛覆音樂的創作、體驗與分享方式。從廣播到現場演出、粉絲互動到內容創作,這個全新空間將成為未來十年的音樂創作基地。

Apple Music 廣播的力量

自創立以來,Apple Music 廣播一直是服務的核心特色,是樂迷與藝人即時交流的平台。從全球首播、深入訪談、特別節目到驚喜表演,Apple Music 廣播透過專業策劃、藝人領銜的敘事,讓聽眾與所愛音樂更加親近。Apple Music 廣播電台直播 24 小時全年無休,世界各地皆可免費收聽。

Zane Lowe 表示:「我們新推出 Beats 1 時,可說是放手一搏。它是第一個為數位時代打造的全球直播廣播電台。我們知道我們想打造一個特別的地方,讓藝人能說故事、讓粉絲能感受到連結。十年過去了,Apple Music 廣播已成為我們當初夢想中的模樣。它是一個我們能為音樂打造盛會的地方,一個讓音樂總是焦點的地方。我現在對未來的期待,就如同第一天那樣熱切。」

慶祝十年里程碑,Apple Music 電台將推出為期一週的特別內容與直播節目,首先登場的是太平洋時間 6 月 30 日上午 6 點至 8 點播出的《Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio with Zane Lowe and Ebro Darden》。從串流電台的草創初期,到開創新時代的經典藝人節目,Zane、Ebro 和特別來賓將一同回顧 Apple Music 電台過去十年的歷程。接著,太平洋時間上午 8 點至下午 4 點,聽眾可鎖定《10 Years of Apple Music》特別節目。這個 Apple Music 1 的 8 小時特別節目將呈現最經典的藝人時刻、獨家發行、現場活動、文化里程碑,以及僅有 Apple 才能帶來的故事。當天將以太平洋時間下午 4 點至 7 點播出的《Live: 10 Years Of Apple Music》作結。這個由 Zane 與 Ebro 主持的直播節目,將與諸位形塑 Apple Music 發展軌跡的藝人共同慶祝這十年的旅程。

此外,Apple Music 廣播將自 7 月 1 日 (星期二) 起展開特別倒數活動,公布過去 10 年間服務上串流次數最多的 500 首歌曲。每天倒數 100 首,最終將於 7 月 5 日揭曉 Apple Music 有史以來串流次數最多的前 100 首歌曲,屆時完整的「10 Years of Apple Music: Top Songs」播放清單也將上線供串流收聽。

Apple Music 也將推出年度「音樂回憶」體驗的特別版本 Replay All Time,讓聽眾回顧自己加入 Apple Music 以來播放次數最多的歌曲。透過 Replay All Time,訂閱者可從 Apple Music「首頁」標籤頁串流播放自己的「音樂回憶」歌單。