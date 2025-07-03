北部女染「食腦變形蟲」亡！父提告　衝浪業者淚崩獲不起訴

▲女染食腦變形蟲亡！業者前年受訪時一度情緒崩潰。（圖／記者黃彥傑攝）



記者董美琪／綜合報導

一名田姓女子2023年因感染「福氏內格里阿米巴原蟲」引發的腦膜腦炎不幸過世。家屬質疑新北某間衝浪公司負責人徐姓男子未妥善管理水質，對其提出過失致死告訴。不過新北地檢署調查後，未發現雙方之間有直接因果關係，決定不起訴處分。

田父認為水質衛生管理疏失是導致感染的原因，於是提告該公司負責人。但檢察機關審酌後，認定缺乏足夠證據支持徐男有明確過失，因此駁回再議聲請，維持原本不起訴的決定。

回顧案情，這起為台灣第二起因「食腦變形蟲」（Naegleria fowleri）感染造成死亡的病例。根據疫調紀錄，田女在發病前曾至新北某室內水上設施從事活動。她在2023年7月21日參加水上課程時，疑似從鼻腔吸入受污染水體，7月29日住院治療後，於8月1日病逝。

前年徐男接受媒體採訪時一度情緒崩潰，眼眶泛紅、聲音哽咽地表示：「疫情那幾年苦撐到現在，好不容易熬過來，卻遇上這樣的事，一時之間真的不知如何是好。」

檢察官指出，該原蟲在含氯濃度達1ppm以上的環境中可被抑制，但新北市衛生局去抽查時，發現大池與小池的餘氯值僅為0.87ppm及0.06ppm，皆未達標準。

對此，徐男解釋，每日皆有例行投氯消毒，當晚衛生局人員到場時正值營業結束前，水池進行補水作業，可能造成氯含量短暫偏低。他強調平時會依照人流多寡調整補水及加氯的頻率，一般會在使用高峰過後才補水。

▲女染食腦變形蟲亡！新北衛生局出手稽查畫面。（圖／突發中心翻攝）



但檢方指出，水質檢測時間與田女從事活動的日子相距已久，且抽查並未特別針對福氏內格里阿米巴原蟲進行檢驗，因此無法直接推斷當時池水內是否含有該原蟲。

此外，檢方認為，目前國內尚缺乏相關感染事件的完整調查與流行病學資料，難以確認死者的感染與該設施之間有明確關聯。綜合各項事證後，檢察官認定無法證明徐男與田女感染事件有法律上的直接關聯，因此以「犯罪嫌疑不足」為由，決定不起訴。